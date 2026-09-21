ORF-Stiftungsrat: Franz Medwenitsch folgt auf Schütze

Die Regierung hat einen Nachfolger für den aus dem ORF-Stiftungsrat zurückgetretenen Gregor Schütze gefunden: Franz Medwenitsch. Der Berater für Musik, Wirtschaft und Medien verfüge „als langjähriger Mitarbeiter des ORF (…) sowie als ehemaliges, über zwei Jahrzehnte dem Stiftungsrat angehörendes Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Gremiums (…) über umfassende Kenntnisse des ORF und weitreichende medienwirtschaftliche Expertise“, heißt es im Umlaufbeschluss.

Medwenitsch gehörte dem Stiftungsrat bereits lange Jahre an, von 2010 bis 2025 fungierte er als stellvertretender Vorsitzender. Er war im Freundeskreis der ÖVP-nahen Stiftungsräte. Von 1996 bis 2025 führte er die Geschäfte des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft (Ifpi Austria). Ob er Schütze auch als stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender und Sprecher des ÖVP-„Freundeskreises“ folgt, war zunächst nicht bekannt.