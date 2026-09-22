Außen hoffen, innen bangen: die Saat des ORF-Zukunftsforums

Am Anfang war das Wort: Andreas Babler eröffnete die zweitägige Expertenberatung zur öffentlich-rechtlichen Medienzukunft rhetorisch angemessen mit einer ideologiebefreiten, tiefgehenden Einladung zur tabulosen Diskussion. Es folgte das Missverständnis: Ingrid Thurnher beschwor in ihrem Auftakt-Statement die digitale Entfesselung des ORF. Prompt verflüchtigte sich bei den Vertretern der Privatmedien das Aufatmen nach dem Vizekanzler im Zähneknirschen zur Küniglberg-Generalin.

Doch was anders hätte sie fordern sollen? Die Mitbewerber haben das Zukunftsforum zum ORF offenbar mit einer Utopie-Enquete für die gesamte Medienbranche verwechselt, wie Gernot Blümel sie 2018 veranstaltet hatte. Außer kurzfristiger Zuversicht und schönen Kooperationsworten ist davon nichts geblieben. Deshalb vermied die Bablerista einen offiziellen Anspruch über den ORF hinaus, den sich manche Experten – wie Ihr Kolumnist – auch diesmal gewünscht hätten. Eine lautstarke Forderung der Privatmedien nach dieser Ausweitung gab es vorab aber nicht.