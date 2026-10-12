Anti-ORF-Volksbegehren: Warum Schweigen nur der FPÖ hilft

Die ÖVP ist in vorauseilendem Opportunismus bereits vorgeprescht und hat ihren neuen Generalsekretär Markus ­Gstöttner vorschlagen lassen, den ORF aus dem Staatsbudget zu finanzieren. Zwei Wochen vor der Registrierung des FPÖ-Volksbegehrens gegen die Haushaltsabgabe darf dies als Versuch gewertet werden, nicht bei den Verlierern zu sein, falls das blaue Ansinnen Erfolg hat.

Doch wann ist es ein Erfolg? 100.000 Stimmen, damit es der Nationalrat behandeln muss? Diese Hürde haben auch 2018, 2022, 2023 und 2025 die bisherigen Volksbegehren gegen Rundfunkgebühr bzw. Haushaltsabgabe locker übersprungen. Aber alle vier zusammen kamen nicht auf eine Million Unterschriften.