Weißmann unterlag auch im Medienverfahren gegen den „Falter“

Der frühere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat im Rechtsstreit mit dem Falter um veröffentlichte intime Chats mit einer Mitarbeiterin eine weitere Niederlage erlitten.

Das Wiener Straflandesgericht entschied am Donnerstag im medienrechtlichen Verfahren zugunsten der Wochenzeitung und wies die Klage ab. Ausschlaggebend war demnach, dass Weißmann selbst durch öffentliche Äußerungen über die Beziehung den Schutzbereich seiner Privatsphäre verlassen hatte.