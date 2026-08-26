Jubel! Kicher! Kreisch Das „Micky Maus Magazin“ feiert 75 Jahre

Mit einer Geburtstagsausgabe (19/26), einer Jubiläums-Edition und einem am Mittwoch eröffnenden eigenen Comic-Pop-up-Store im Bikini Berlin feiert der deutsche Verlag Egmont Ehapa Media den 75. Geburtstag des deutschsprachigen Micky Maus Magazin.

Der Pop-up-Store soll vier Wochen lang ein abwechslungsreiches Programm bieten. Als Highlights werden Mitmachaktionen und Live-Zeichensessions mit den Disney-Zeichnern Ulrich Schröder und Flemming Andersen angekündigt.