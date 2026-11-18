1. Vom Chefredakteur der kleinen Wiener Zeitung zum Ressortleiter der großen Kleinen Zeitung: Unterschiede?

Einige. Dort analytischer, distanzierter, Vogelperspektive, hier lebensnäher, alltagsrelevanter, pointierter. Beides mit Leidenschaft.

2. Drei Jahre nach dem Ende: Wie glauben Sie, hätte die Wiener Zeitung auf Papier überleben können?

Es ging stets um Digital und Print. Konzept und Partner gab es. Ob es geklappt hätte? Möglich, es wäre wert gewesen, den Versuch zu wagen.

3. In welcher Weise prägt die Vorarlberger Herkunft noch Ihre Sicht auf die österreichische Politik?

Hoffentlich auch nach 36 Jahren noch sehr! Erste Fragen lauten deshalb: Was kostet es, wer bezahlt es, wem nützt es und ist es vernünftig?

4. Wie viele Reaktionen gibt es aus dem Ländle, wo die Neue täglich Ihre Kleine-Artikel übernimmt?

Immer wieder, aber nicht sehr viele. Leider, deshalb gerne mehr davon.