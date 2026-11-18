Walter Hämmerle©APA-Images, HELMUT FOHRINGER
Der „Kleine Zeitung“-Innenpolitikchef über den Wandel von Journalismus und Parteipolitik und warum er sich mehr Klarheit, Ernsthaftigkeit und Alltagsnähe im Politikjournalismus wünscht.
1. Vom Chefredakteur der kleinen Wiener Zeitung zum Ressortleiter der großen Kleinen Zeitung: Unterschiede?
Einige. Dort analytischer, distanzierter, Vogelperspektive, hier lebensnäher, alltagsrelevanter, pointierter. Beides mit Leidenschaft.
2. Drei Jahre nach dem Ende: Wie glauben Sie, hätte die Wiener Zeitung auf Papier überleben können?
Es ging stets um Digital und Print. Konzept und Partner gab es. Ob es geklappt hätte? Möglich, es wäre wert gewesen, den Versuch zu wagen.
3. In welcher Weise prägt die Vorarlberger Herkunft noch Ihre Sicht auf die österreichische Politik?
Hoffentlich auch nach 36 Jahren noch sehr! Erste Fragen lauten deshalb: Was kostet es, wer bezahlt es, wem nützt es und ist es vernünftig?
4. Wie viele Reaktionen gibt es aus dem Ländle, wo die Neue täglich Ihre Kleine-Artikel übernimmt?
Immer wieder, aber nicht sehr viele. Leider, deshalb gerne mehr davon.
5. Vor dem Journalismus-Einstieg waren Sie stellvertretender Wiener VP-Geschäftsführer. Wie hängt Ihnen das nach?
Selten, aber doch, soll sein. War nie Mitglied. Schubladen gehören zu Österreich. Ist jetzt 25 Jahre her und Teil meiner Biografie.
6. Aus Doppel-Eigenerfahrung: (Wie und warum) hat Parteipolitik oder Journalismus sich mehr verändert?
Der Abstand ist größer geworden, die Biografien bunter. Parteipolitik schwimmt im Geld, Journalismus kämpft ums wirtschaftliche Überleben.
7. Besser 1.500 Zeichen auf Papier oder unbegrenzt digital für einen aktuellen Kommentar? Und warum?
Beides wichtig. Kurz und klar zu sein, ist hohe Kunst. Manchmal braucht es aber Länge für mehr Tiefe.
8. Noch 10 Jahre bis zur Regelpension: Wie wird sich der Politikjournalismus in dieser Zeit entwickeln?
Leider keine Glaskugel. Ich hoffe, er wird klarer, ernsthafter, alltagstauglicher, um Orientierungshilfe zu bieten, ohne zu manipulieren.
Steckbrief
Walter Hämmerle
Walter Hämmerle hat mit der Dissertation „Kommunalpolitik in Österreich zwischen Konkurrenz und Konsens“ in Politikwissenschaft promoviert, startete 2002 bei der Wiener Zeitung, war von 2018 bis 2022 der letzte Chefredakteur ihrer gedruckten Form und leitet mittlerweile die Innenpolitik der Kleinen Zeitung.