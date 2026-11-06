Mehr als 600.000 dubiose Anzeigen auf Facebook und Instagram: Was Behörden dagegen tun

Behörden in Europa und den USA gehen zunehmend gegen Betrugswerbung auf Facebook und Instagram vor. In Österreich hat die Medienbehörde KommAustria, die hierzulande die Einhaltung des EU-Gesetzes über digitale Dienste überwacht, das Ausmaß untersuchen lassen. Die Analyse des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation fand in Daten von September bis November 2025 634.041 betrügerische und problematische Anzeigen in acht Kategorien. Sie kamen in der EU auf rund eine Milliarde Einblendungen, davon rund 123 Millionen in Österreich. Die Autorinnen sprechen von einer vorsichtigen Untergrenze.

In den USA hat der Bundesstaat Rhode Island am 22. Oktober Klage gegen Meta eingereicht. Generalstaatsanwalt Peter Neronha wirft dem Konzern in der Klageschrift vor, Betrugswerbung zu dulden und daran zu verdienen. Er beruft sich unter anderem auf interne Meta-Dokumente, wonach rund zehn Prozent des Umsatzes von 2024, etwa 16 Milliarden Dollar, auf Anzeigen für Betrug und verbotene Waren entfallen sein sollen. Meta weist die Klage als unbegründet zurück.