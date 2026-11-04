Simon Kravagna: „Im Journalismus ist es wie im Fußball“

4. Bitte beschreiben Sie die heutige Position der Mediengruppe Wiener Zeitung für die Medienlandschaft!

323 Jahre Tradition sind ein starkes Erbe, aber keine Existenzgrundlage. Wir werden uns für Journalismus und Medien sehr nützlich machen.

5. Was sind die wichtigsten Erfahrungen aus dem fjum, die Sie in der neuen Funktion verwerten können?

Aus dem fjum nehme ich mit: Der richtige Einsatz von KI kann begeistern. Deshalb unterstützt uns unter anderen KI-Pro Patrick Swanson dabei.

6. Vergleich Angestellter, Unternehmer, Journalist, Manager: Was ist warum die größte Herausforderung?

Als Journalist biber zu gründen, war die größte Herausforderung. Ich war plötzlich Unternehmer – mit guten Ideen, aber zu wenig Kapital.

7. Die WZ, das zweite öffentlich-rechtliche Medium, blüht im Verborgenen. (Wie) Wollen Sie das ändern?

Im Journalismus ist es wie im Fußball. Mit der richtigen Aufstellung, Taktik und Einstellung kann dieselbe Mannschaft viel besser spielen.

8. Als es noch möglich war, gab die WZ 300.000 Euro für Facebook-Buchungen aus. Was denken Sie darüber?

Ich habe die Bewerbung journalistischer Inhalte auf den Tech-Plattformen gleich in meiner ersten Woche bei der Wiener Zeitung gestoppt.