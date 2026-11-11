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Alina Nahler: „Journalismus ist auch immer Teamwork“

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Alina Nahler

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Vom Trump-Wahlkampf 2016 bis zum Brexit in London: Die Puls-24-Journalistin hat internationale Politik hautnah erlebt, als Lokaljournalistin gearbeitet und Talkshows mitgestaltet. Über journalistische Neugier, Perspektivenwechsel und die Stärke guter Teamarbeit.

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1. Zehn Jahre nach Ihrem Praktikum an der Austro-Botschaft in Washington: Was hat es Ihnen gebracht?

Ein Verständnis für Diplomatie, einen Präsidentschaftswahlkampf (Trump 2016) hautnah mitzuerleben und Freundschaften, die bis heute halten.

2. Warum lohnt es sich für eine österreichische Journalistin, die USA weiterhin genau zu beobachten?

Die Auswirkungen der US-Politik treffen uns auch in Europa. Wo es Missstände gibt, müssen Journalist:innen hinsehen. Egal, wo auf der Welt.

3. Von Amerika zurück nach Niederösterreich als Lokaljournalistin: Wie haben Sie den Wechsel empfunden?

Egal, ob US-Präsidentschaftswahlkampf oder eine Gemeinderatswahl. Das journalistische Handwerk ist immer dasselbe.

4. Sie waren bei Stöckl und Servus in der Talk-Redaktion: Was sind die wichtigsten Aufgaben solcher Jobs?

Aufmerksam zuhören, offene Diskussionen zulassen und den Menschen hinter jeder Meinung sehen.

Die Zeit nach dem Brexit in UK hat mich stark geprägt

Alina NahlerJournalistin

5. Nach drei Jahren als Freelancerin und Korrespondentin in London: Warum dorthin? Warum wieder zurück?

In beiden Fällen: der Wunsch nach einem Tapetenwechsel. Privat wie beruflich. Die Zeit nach dem Brexit in UK hat mich stark geprägt.

6. Wenn Sie von den verschiedenen journalistischen Funktionen nur eine ausüben könnten: Weshalb welche?

Der Mix ist ein Privileg: Interviews führen, Beiträge gestalten, vor Ort berichten oder im Studio analysieren. Nichts möchte ich missen.

7. Sie wurden 2025 als Local Hero / Wiener Journalistin des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen das?

Ich freue mich über die Anerkennung meiner Arbeit. Journalismus ist aber auch immer Teamwork.

8. Puls4/ATV ermuntert zu internen Bewerbungen um Führungsposten. (Warum) werden Sie es (wofür) tun?

Nein. Mein Platz ist derzeit in der Redaktion. Da sehe ich meine Stärken und Interessen, aber auch noch Potenzial, mich weiterzuentwickeln.

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Steckbrief

Alina Nahler

Beruf
Journalistin

Alina Nahler hat Publizistik studiert, internationale und lokale Erfahrungen in den USA und Niederösterreich gesammelt, für Talks des ORF und von Privatsendern in Wien gearbeitet, ist dann als freie Korrespondentin nach London gezogen und zurückgekehrt, um bei Puls 24 weiterzumachen

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 45/2026 erschienen.

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