Alina Nahler: „Journalismus ist auch immer Teamwork“

1. Zehn Jahre nach Ihrem Praktikum an der Austro-Botschaft in Washington: Was hat es Ihnen gebracht?

Ein Verständnis für Diplomatie, einen Präsidentschaftswahlkampf (Trump 2016) hautnah mitzuerleben und Freundschaften, die bis heute halten.

2. Warum lohnt es sich für eine österreichische Journalistin, die USA weiterhin genau zu beobachten?

Die Auswirkungen der US-Politik treffen uns auch in Europa. Wo es Missstände gibt, müssen Journalist:innen hinsehen. Egal, wo auf der Welt.

3. Von Amerika zurück nach Niederösterreich als Lokaljournalistin: Wie haben Sie den Wechsel empfunden?

Egal, ob US-Präsidentschaftswahlkampf oder eine Gemeinderatswahl. Das journalistische Handwerk ist immer dasselbe.

4. Sie waren bei Stöckl und Servus in der Talk-Redaktion: Was sind die wichtigsten Aufgaben solcher Jobs?

Aufmerksam zuhören, offene Diskussionen zulassen und den Menschen hinter jeder Meinung sehen.