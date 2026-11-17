Was dieses Abseits vom öffentlichen Augenmerk auslösen kann, zeigt ein Bericht des Rechnungshofs. Er stellt der Husch-Pfusch-Neuaufstellung der Wiener Zeitung samt ihrer mittlerweile abgelösten Geschäftsführung ein desaströses Zeugnis aus. Das Ganze ist ein Vermächtnis der Regierung Karl Nehammer mit Medienministerin Susanne Raab.

Indes fiebern Insider dem gesetzlich am 15. November fälligen Finanz- und Stellenplan 2027 des ORF entgegen, werden die Förderungsmillionen des Medienpakets bestenfalls nächste Woche vom Plenum des Nationalrats beschlossen und orakeln alle Betroffenen, wer nach Andreas Babler Medienminister wird. Im ORF geht es laut seinem gewählten General Clemens Pig um Einsparungen von jährlich 140 Millionen Euro, im Parlament um Subventionen für seine privaten Mitbewerber von je 50 Millionen 2027 und 2028 und bei Babler wohl bereits um sein Vermächtnis in diesem ungeliebten Ressort.

Gleichgültig, ob Minister oder Staatssekretär: Kein Vorgänger war in diesem Jahrhundert erfolgreich – neben Raab auch nicht Alexander Schallenberg, Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Thomas Drozda, Josef Ostermayer, Heidrun Silhavy, Doris Bures und Franz Morak.