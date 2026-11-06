US-Onlinepionier Salon stellt nach 31 Jahren das Erscheinen ein

Das US-Onlinemagazin Salon hat am 5. November sein Erscheinen eingestellt. In einer Abschiedsmitteilung an die Leserinnen und Leser schreibt die Redaktion, man habe nach sorgfältiger Abwägung die schwierige Entscheidung getroffen, dass das Publikationsmodell nicht mehr tragfähig sei. Die wirtschaftlichen Bedingungen für unabhängigen Digitaljournalismus hätten sich über die Jahre grundlegend verändert.

Konkrete Zahlen zu Umsatz, Reichweite oder Werbeeinnahmen nennt Salon nicht. Offen bleibt auch, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind und was mit dem Archiv aus mehr als drei Jahrzehnten geschieht. „Salon war nie nur eine Website. Es war eine Idee davon, was Journalismus sein kann“, heißt es in dem Abschiedstext.