Medienvertrauen benötigt mehr Gesprächsfähigkeit nach rechts

Peter Plaikner©Matt Observe
Herkömmliche journalistische Nachrichtenvermittlung gewinnt bei Rechten auf niedrigem Niveau an Glaubwürdigkeit und verliert ein wenig Vertrauen bei Linken. Das ist eine Chance zur Nachjustierung. Auf dem Spiel steht mehr als Haltungsverlust. Es geht um neue Augenhöhe im demokratischen Spektrum.
Schon vor dem Ergebnis der Midterm Elections stand fest, dass das Medienvertrauen der Republikaner nach dem Tiefpunkt 2025 den höchsten Stand seit 2015 erreicht hat. Zugleich ist jenes der Demokraten auf den geringsten Wert der seit 1972 durchgeführten Gallup-Befragung eingebrochen.
Doch immer noch die Hälfte der Dems und weniger als ein Viertel der Reps halten Zeitungen, Radio und Fernsehen für glaubwürdig. Dass diese Quote bei den Anhängern der Trump-Partei in nur einem Jahr um 175 Prozent (von acht auf 22) gestiegen ist, hat trotzdem zum aktuellen Wahlergebnis in Amerika beigetragen.
Minus-Wettlauf mit der Politik
Direkt mit Österreich vergleichbare Untersuchungen gibt es nicht, doch zeigt der Digital News Report (DNR) eine ähnliche Tendenz: Bei „ausgeprägt rechts“ eingestellten Menschen ist das Nachrichtenvertrauen von 22 auf 32 Prozent gestiegen. Bei den linken Gegenpolen hat es eingebüßt: 45 statt zuvor 50 Prozent. Wie sehr diese Trends vom Erstarken rechts orientierter Medien getrieben werden, lässt die Austro-Studie so offen wie die US-Umfrage.
Insgesamt hat sich die Nachrichten-Glaubwürdigkeit laut Gallup und DNR bei 30 Prozent in den USA und 40 in Österreich stabilisiert. Doch sie wird zu wenig gemeinsam mit Politik betrachtet. Im APA/OGM-Vertrauensindex sind beide Bereiche im Keller. Der Minus-Saldo der Medien liegt mit -13 kaum vor der Bundesregierung mit -22. Doch auch hier wirkt die Talsohle durchschritten. 2019 kamen Medien auf -34, 2023 die Koalition auf -39.
Mehr Information, weniger Meinung
Diese Umfragen dürfen nicht überbewertet werden, wirken aber als Hoffnungsträger für ein demokratisches System, dessen Stützen sich zu sehr an den Social-Media-Mustern für Polarisierung und Erregung orientieren. Wachsendes linkes Medienvertrauen vertieft bei gleichzeitig steigendem rechten Wahlverhalten die Gräben in der Gesellschaft, statt sie zuzuschütten.
Dagegen hilft mehr Information und weniger Meinung. Deshalb nennt sich das renommierte Pew Research Institut „Fact Tank“ im Herkunftsland der Thinktanks. Es hat ermittelt, dass öffentlich-rechtliches Fernsehen (PBS) die glaubwürdigste Quelle für Demokraten ist, während es bei Republikanern knapp im negativen Saldo liegt. Sie vertrauen Fox News am meisten. Bitte denken Sie jetzt nicht an ORF, ServusTV und FPÖ!
Journalismus kontra PR-Medien
Die USA gehen immer noch mit schlechtem Beispiel voran, dem hiesige Parteien weiter folgen dürften, herkömmliche heimische Massenmedien aber widerstehen sollten. Sonst verstärken sie die Abwendung von zu großen Bevölkerungsgruppen. Dass jene Partei, die seit vier Jahren in allen Umfragen führt, als einzige ein funktionierendes PR-Medienhaus betreibt, muss bei nachrichtenjournalistisch geprägten Redaktionen zu selbstkritischer Hinterfragung führen.
Dabei geht es nicht um Haltung und ihren allfälligen Verlust, sondern um Gesprächsfähigkeit innerhalb des demokratischen Spektrums und Augenhöhe zum potenziellen Publikum. Die Vertrauenserholung der klassischen Medien Zeitung, Radio und Fernsehen bei Rechts-Wählern jen- und diesseits des großen Teichs ist ein Strohhalm, dass eine solche Neuorientierung erfolgreich sein kann. Wir müssen uns an ihn klammern.