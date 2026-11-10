Medienvertrauen benötigt mehr Gesprächsfähigkeit nach rechts

Schon vor dem Ergebnis der Midterm Elections stand fest, dass das Medienvertrauen der Republikaner nach dem Tiefpunkt 2025 den höchsten Stand seit 2015 erreicht hat. Zugleich ist jenes der Demokraten auf den geringsten Wert der seit 1972 durchgeführten Gallup-Befragung eingebrochen.

Doch immer noch die Hälfte der Dems und weniger als ein Viertel der Reps halten Zeitungen, Radio und Fernsehen für glaubwürdig. Dass diese Quote bei den Anhängern der Trump-Partei in nur einem Jahr um 175 Prozent (von acht auf 22) gestiegen ist, hat trotzdem zum aktuellen Wahlergebnis in Amerika beigetragen.