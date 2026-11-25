1. Warum haben Sie auf „Benko – Size Does Matter“ gesetzt – trotz parallel laufender Gerichtsprozesse?

Weil es eine relevante Story ist. Es ist eine moderne „Jedermann“-Geschichte, die ihr Ende noch nicht gefunden hat. Das fand ich spannend.

2. Nach je 5 Jahren Führungsspitze bei Puls 4 und ORF: Was ist warum beim Privat- und Öffi-TV besser?

Privat-TV ist schneller und pragmatischer. Der ORF hat hingegen eine unglaubliche gesellschaftliche Relevanz und Gestaltungskraft.

3. Die Quoten von ORF 1 wachsen kontinuierlich: Was haben Sie als Programmdirektorin dazu beigetragen?

Klares Profil, 70 % mehr österreichische Fiktion, weniger US, mehr Aktualität, ein ausgedehntes Sport-Rahmenprogramm und kein großer Flop ;)

4. Was ist die wichtigste Umsetzung der Strategie für ORF 1 vor 15 bis 20 Jahren? Was ist misslungen?

Es war damals schon klar, dass eine demografische Senderpositionierung keinen Sinn machen würde in einer digitalen Welt. Trotzdem passiert.