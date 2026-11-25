Stefanie Groiss-Horowitz©APA-Images, Starpix
Die Noch-Programmdirektorin des ORF über die Unterschiede zwischen Privat-TV und öffentlich-rechtlich, ihre Bilanz als Programmdirektorin, den Erfolg von ORF 1 und ihren Wechsel in die Selbstständigkeit.
1. Warum haben Sie auf „Benko – Size Does Matter“ gesetzt – trotz parallel laufender Gerichtsprozesse?
Weil es eine relevante Story ist. Es ist eine moderne „Jedermann“-Geschichte, die ihr Ende noch nicht gefunden hat. Das fand ich spannend.
2. Nach je 5 Jahren Führungsspitze bei Puls 4 und ORF: Was ist warum beim Privat- und Öffi-TV besser?
Privat-TV ist schneller und pragmatischer. Der ORF hat hingegen eine unglaubliche gesellschaftliche Relevanz und Gestaltungskraft.
3. Die Quoten von ORF 1 wachsen kontinuierlich: Was haben Sie als Programmdirektorin dazu beigetragen?
Klares Profil, 70 % mehr österreichische Fiktion, weniger US, mehr Aktualität, ein ausgedehntes Sport-Rahmenprogramm und kein großer Flop ;)
4. Was ist die wichtigste Umsetzung der Strategie für ORF 1 vor 15 bis 20 Jahren? Was ist misslungen?
Es war damals schon klar, dass eine demografische Senderpositionierung keinen Sinn machen würde in einer digitalen Welt. Trotzdem passiert.
5. Bei Ihrem ORF-Start 1998 war Kathrin Zechner Programmchefin. Welche Verdienste hat Ihre Vorgängerin?
Kathi hat das österreichische Fernsehen über Jahrzehnte geprägt: mit Chuzpe, Kampfgeist, Instinkt und bemerkenswertem Durchhaltevermögen.
6. Vom kleinen Puls 4 zurück zum großen ORF und nun bald allein Beraterin: Ihre stärksten Kompetenzen?
Mein größtes Talent ist wohl, dass ich die Menschen in Österreich in all ihrer Unterschiedlichkeit verstehe und ein gutes Gespür für sie habe.
7. Wenn Sie nur je ein Produkt nennen dürften – bei Puls 4 und im ORF: Was war weshalb Ihr wichtigstes?
Der Aufbau des Newssenders Puls 24, weil wichtig. Und im ORF die erfolgreiche Umsetzung des Eurovision Song Contest, weil huge.
8. Nina Horowitz und Sie haben sich getrennt: Wie haben Sie die Öffentlichkeit als Promi-Paar erlebt?
Sehr wohlwollend, aber wir haben keine öffentliche Beziehung geführt. Jetzt sind wir gute Freundinnen und erleben es auch nicht anders.
Steckbrief
Stefanie Groiss-Horowitz
Stefanie Groiss-Horowitz begann beim ORF 1998 in der Pressestelle, leitete das Büro des Programmdirektors, war in der strategischen Planung für die Positionierung von ORF 1, wechselte als Senderchefin zu Puls 4 und Puls 24, kehrte als Programmdirektorin zurück und macht sich 2027 als Beraterin selbstständig