Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) stellt seinen Werbepreis ADGAR für 2027 neu auf. Die bisherigen Einreichkategorien werden neu gebündelt, zusätzlich kommt eine Auszeichnung für Cross-Media-Kampagnen hinzu. Auch der Rahmen der Preisverleihung ändert sich: Nach 17 Jahren im Wiener Konzerthaus findet die Veranstaltung im Frühjahr 2027 erstmals als ADGAR Celebration Night im Palais Wertheim statt.

Seit 1983 zeichnet der VÖZ mit dem ADGAR Werbesujets in österreichischen Zeitungen und Magazinen aus. Die Neuausrichtung soll der Entwicklung der Verlagsmedien Rechnung tragen. Deren Angebote umfassen neben Printmedien inzwischen auch Online-Plattformen, Social Media, Podcasts, Videos und Events.