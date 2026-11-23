Heuer gastierte die ADGAR-Gala zum letzten Mal im Wiener Konzerthaus.©Katharina Schiffl
Der Verband Österreichischer Zeitungen bündelt die bisherigen Kategorien und führt eine Auszeichnung für Cross-Media-Kampagnen ein. Die Verleihung findet erstmals als ADGAR Celebration Night im Wiener Palais Wertheim statt.
Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) stellt seinen Werbepreis ADGAR für 2027 neu auf. Die bisherigen Einreichkategorien werden neu gebündelt, zusätzlich kommt eine Auszeichnung für Cross-Media-Kampagnen hinzu. Auch der Rahmen der Preisverleihung ändert sich: Nach 17 Jahren im Wiener Konzerthaus findet die Veranstaltung im Frühjahr 2027 erstmals als ADGAR Celebration Night im Palais Wertheim statt.
Seit 1983 zeichnet der VÖZ mit dem ADGAR Werbesujets in österreichischen Zeitungen und Magazinen aus. Die Neuausrichtung soll der Entwicklung der Verlagsmedien Rechnung tragen. Deren Angebote umfassen neben Printmedien inzwischen auch Online-Plattformen, Social Media, Podcasts, Videos und Events.
Drei Kategorien ab 2027
Künftig wird der ADGAR in drei Kategorien vergeben. Die Kategorie „Handel, Konsum- & Luxusgüter“ schließt den bisherigen Bereich Auto & Motor ein. In der Kategorie „Dienstleistungen“ geht künftig auch der Bereich Karitatives & Soziales auf. Als dritte Kategorie kommt die „Cross-Media-Kampagne“ hinzu.
Diese neue Auszeichnung richtet sich an Kampagnen, die mindestens zwei Kanäle oder Formate von Medien verlegerischer Herkunft kombinieren. Dazu zählen Print, Online, Social Media, Podcasts, Radio, Video und Events. Die Kategorie folgt auf den bisherigen Sonderpreis für den kreativen Einsatz von Online-Werbung.
Einreichungen sind ab sofort bis 8. Jänner 2027 möglich. Die Teilnahme erfolgt über adgar.at.
„Printwerber des Jahres“ bleibt bestehen
Unverändert bleibt die Auszeichnung „Printwerber des Jahres“. Damit ehrt das Board Werbemarkt des VÖZ ein Unternehmen, das in hohem Maß und konsequent auf Werbung in Zeitungen und Magazinen setzt. Zuletzt ging die Auszeichnung an Interspar Österreich.
„Der ADGAR steht seit über vier Jahrzehnten für gute Werbung in Zeitungen und Magazinen. Mit der neuen Struktur zeigen wir, wie vielfältig Verlagsmedien heute sind, und konzentrieren den Preis auf das Wesentliche: Ideen, die in glaubwürdigen Medienumfeldern wirken“, sagt Helmut Schoba, Geschäftsführer der VGN Medien Holding und Vorsitzender des Boards Werbemarkt im VÖZ.
Neue Location für die Preisverleihung
Mit dem Wechsel vom Wiener Konzerthaus ins Palais Wertheim ändert sich auch das Veranstaltungskonzept. An die Stelle der bisherigen Gala tritt die ADGAR Celebration Night. Der VÖZ lädt dazu die Ausgezeichneten sowie ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter aus Werbewirtschaft, Agenturen und Medien persönlich ein.
Auf die Verleihung in vier Kategorien folgt ein Abend, der den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie dem Austausch unter Entscheidungsträgern der Branche gewidmet ist.