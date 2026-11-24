Die überfällige Neuordnung des Verhältnisses von Medien und Politik in Österreich wirkt vordergründig gehandicapt durch die anstehende Ablöse des zuständigen Vizekanzlers.

Trotz des Rätselratens über die Zukunft von Andreas Babler und seiner Ressorts werden nun aber im Wochentakt die Kriterien der künftigen Journalismusförderung beraten, ein Subventionspaket vom Nationalrat beschlossen und der ORF-Finanzplan vom Stiftungsrat gebilligt.

Letzterer zeigt, wie weit die Medienrealität den politischen Rahmenbedingungen enteilt ist. Seine übermäßig schwarz-rote Besetzung entspricht der Medienpolitik aus den 1970er-Jahren, als SPÖ und ÖVP sich den Staat noch aufgeteilt hatten. Sie vereinten 93 Prozent der Stimmen bei Nationalratswahlen. Damals wurde der ORF von einer GmbH zu einer Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Presse- und Parteienförderung etabliert.