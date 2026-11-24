Peter Plaikner©Matt Observe
Während die Ablöse von Andreas Babler nur als Frage der Job-Alternative wirkt, fällen Nationalrat und Stiftungsrat Entscheidungen für ORF und private Medien und diskutiert sich die Branche im Permanenz-Modus. Dass Alexander Wrabetz als künftiger Minister ins Spiel gebracht wird, ist aber kein Aufbruchsignal.
Die überfällige Neuordnung des Verhältnisses von Medien und Politik in Österreich wirkt vordergründig gehandicapt durch die anstehende Ablöse des zuständigen Vizekanzlers.
Trotz des Rätselratens über die Zukunft von Andreas Babler und seiner Ressorts werden nun aber im Wochentakt die Kriterien der künftigen Journalismusförderung beraten, ein Subventionspaket vom Nationalrat beschlossen und der ORF-Finanzplan vom Stiftungsrat gebilligt.
Letzterer zeigt, wie weit die Medienrealität den politischen Rahmenbedingungen enteilt ist. Seine übermäßig schwarz-rote Besetzung entspricht der Medienpolitik aus den 1970er-Jahren, als SPÖ und ÖVP sich den Staat noch aufgeteilt hatten. Sie vereinten 93 Prozent der Stimmen bei Nationalratswahlen. Damals wurde der ORF von einer GmbH zu einer Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Presse- und Parteienförderung etabliert.
Die Emanzipation der Verbände
Seitdem ist der ORF größer, sind die Zeitungen weniger und die Parteien mehr geworden. Doch der Vertretungsanspruch wirkte lange nicht entsprechend verändert. So wie auf der Parteienseite SPÖ und ÖVP blieben als Medien-Gegenüber ORF und der Verlegerverband VÖZ ungeachtet aller Weiterentwicklungen dominant. Das galt auch noch über die Zeit des Rundfunkmonopols hinaus.
Die 1992 und 1993 gegründeten Verbände der Regionalmedien (VRM), Privatsender (VÖP) und des freien Rundfunks (VFRÖ) wirkten als Mauerblümchen des Lobbyings. Wie sehr sich das verändert hat, zeigen die zwar nicht entscheidenden, aber erhellenden jüngsten öffentlichen Diskussionen zur Medienpolitik. Das gilt vor allem für den VÖP und den VRM, der soeben eine Zustellförderung für Gratisblätter erreicht hat.
Neue Mitspieler auf Medienseite
Bei der von Sebastian Loudon und Gabriela Bacher zivilgesellschaftlich organisierten Klausur zur Journalismusförderung trat als neuer Mitspieler überdies die Digitale Allianz (DA) auf, zu der sich vom EPU über den Falter bis zu 5 Minuten sehr unterschiedliche Kleinst- bis Mittelmedien vereint haben. So wie die Etablierten auf Parteienseite irgendwann auch FPÖ, Grüne und NEOS wahrhaben mussten, geschieht dies aktuell im Mediensektor.
Die Voraussetzungen für ein neu austariertes Miteinander werden durch neue Präsidenten und Geschäftsführer verbessert. Das reicht von Clemens Pig (ORF) und Rainer Nowak (VÖZ) über Christian Stögmüller (VÖP) und Friedrich Dungl (VRM) bis zu Gerlinde Hinterleitner, Stefan Lassnig und Stefan Apfl , den Initiatoren der DA. Sie sind allesamt erst seit heuer im Amt bzw. designiert. Zudem haben VÖZ und VÖP mit Gerald Grünberger (seit 2006) und Corinna Drumm (2010) enorm erfahrene operative Leiter.
Chance zur wirklichen Neuordnung
Für den künftigen Minister birgt diese breite Gegenspieler-Mischung die Chance zu einer wirklichen Neuordnung des Verhältnisses von Medien und Politik im Staat. Sie muss mehr umfassen als den dringenden Schutz des ORF vor seiner Zerstörung durch Herbert Kickl & Co.
Wer hinter den Kulissen nun ausgerechnet Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz für den Ministerjob ins Spiel bringt, hat hingegen vor allem Interesse daran, dass alles bleibt, wie es ist. Viel Schlechteres als Stillstand kann aber weder Medien noch Politik widerfahren.