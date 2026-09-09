Rainer Nowak: „Kooperation über Markengrenzen hinweg ist das Gebot der Stunde“

1. Sie haben bei Vorarlberger Nachrichten (VN) und Tiroler Tageszeitung (TT) begonnen: Wie beurteilen Sie die Fusion ihrer beiden Großverlage im Westen?

Möge sie beginnen, die Konsolidierung unserer Branche. Konkret bin ich optimistisch, da Eugen Russ wie kein anderer weiß, was zu tun ist.

2. In Ihrem Haus übernimmt die Kleine Zeitung immer mehr Artikel von der Presse: Warum ist das „alternativlos“?

Weil die sinnvolle Zusammenarbeit über Markengrenzen hinweg das Gebot der Stunde ist und die Normalität der Zukunft sein wird.

3. Von der Presse zur Krone und zurück: Bitte um positivstes Learning und negativste Erfahrung dieser Kurz-Odyssee!

Statt Odyssee bezahlter Abenteuerurlaub. Positiv: hoch kompetente smarte Kollegen. Negativ: Dünkel von außen. Dabei wollen alle dort rein.

4. Vom Chefredakteur zum Auch- und Nur-Geschäftsführer: Wie sehr vermissen Sie operativen Journalismus?

Täglich sehr. Doch von tagesaktueller Hysterie zu langfristiger Entscheidungsmöglichkeit zu wechseln, ist interessanter als Ösi-Journalismus.