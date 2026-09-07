ORF-Sommergespräche: Die Quoten verlängern das Wachkoma

Es ist kaum gelungen. Offenbar fast erwartungsgemäß. Denn die Auftakt-Entschuldigung für den verunglückten Tournee-Sager, dass Kinderbetreuung keine Arbeit sei, wirkte noch übertrainierter als die anderen Hochtempo-Antworten auf erwartbare Fragen. Auch die im Filmchen proklamierten Schwerpunkte Migration/Integration, Gesundheit und Wirtschaft wurden bloß umgekehrt abgearbeitet. Der parteilich erhoffte Symbol-Schwerpunkt „Politischer Islam“ erreichte jedenfalls nicht annähernd die Dominanz, die er in den Vortagen medial erhalten hatte.

Stattdessen musste Stocker wohl wesentlich ausführlicher, als ihm lieb sein konnte, sein Pensionsfonds-Modell erläutern. Doch erst Filzmaier zerlegte dann mathematisch diese Idee in ihre unplausibel zusammenge­setzten Einzelteile. Wolf hatte dazu bereits mittags eine Steilvorlage via Bluesky gegeben.

Letztlich war auch das vierte Sommergespräch 2026 genau das, was es nicht sein sollte: fade Pflichterfüllung. Sowohl seine Behandlung in der ZIB 2 – mit Petra Stuiber vom Standard – als auch in ORF III danach wirkten munterer: Ex-LH Josef Pühringer, IHS-Direktor Holger Bonin, Philosophin Lisz Hirn und Eva Konzett vom Falter lieferten die bisher sehenswerteste Runde. Das wird aus Publikumsperspektive auf des Pudels Kern auch dieses Jahr wieder der letzte Hitze-Talk mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Abend nach der Wahl in Sachsen-Anhalt sein, wenn zumindest in Ostösterreich die Schulferien zu Ende sind. Er kam 2024 fast an den einzigen Interview-Gast neben Kurz (auch 2017) heran, der mehr als eine Million Zuschauer hatte: Heinz-­Christian Strache 2015.