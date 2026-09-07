ORF-Sommergespräche: Die Quoten verlängern das Wachkoma

Anders als die drei Montag-Interviews davor lockte das Sommergespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker nicht mehr Zuschauer vor den Bildschirm als im Vorjahr. Doch die Quoten und Reichweiten entspringen der Gewohnheit eines alten Publikums. Der ORF braucht ein neues Interview-Langformat.
Statt Millionenpublikum wie Sebastian Kurz zuletzt 2019 lockte Christian Stocker nur noch die Hälfte zum ORF-Sommergespräch (ungewichtet 531.000 – exakt wie 2025). Das entspricht dem Verhältnis aktueller Umfragen zum damaligen Wahlergebnis der ÖVP. Doch die längsten Parteichef-Interviews des Jahres haben immer noch die größten Seherzahlen.
Die ebenso ritualisierten Analysen mit Peter Filzmaier, Armin Wolf und wechselnden Journalistinnen in der ZIB 2 danach erreichen sogar mehr Zuschauer als die ursprünglichen Wortwechsel. Auch die anschließend von Lou Lorenz-Dittlbacher geleiteten Sommer(nach)gespräche gelten für ORF III-Maßstäbe als Quotenhit. Dass die ÖVP dieser montäglichen XXL-Aufblähung schon Samstag einen HitzeVorab-Monolog via Social Media voranstellte, war also nur folgerichtig. Stockers Sechs-Minuten-Video sollte die Fragestellung von Sommergespräch-Moderatorin Simone Stribl beeinflussen.
ZIB 2 danach ist zugkräftiger
Es ist kaum gelungen. Offenbar fast erwartungsgemäß. Denn die Auftakt-Entschuldigung für den verunglückten Tournee-Sager, dass Kinderbetreuung keine Arbeit sei, wirkte noch übertrainierter als die anderen Hochtempo-Antworten auf erwartbare Fragen. Auch die im Filmchen proklamierten Schwerpunkte Migration/Integration, Gesundheit und Wirtschaft wurden bloß umgekehrt abgearbeitet. Der parteilich erhoffte Symbol-Schwerpunkt „Politischer Islam“ erreichte jedenfalls nicht annähernd die Dominanz, die er in den Vortagen medial erhalten hatte.
Stattdessen musste Stocker wohl wesentlich ausführlicher, als ihm lieb sein konnte, sein Pensionsfonds-Modell erläutern. Doch erst Filzmaier zerlegte dann mathematisch diese Idee in ihre unplausibel zusammengesetzten Einzelteile. Wolf hatte dazu bereits mittags eine Steilvorlage via Bluesky gegeben.
Letztlich war auch das vierte Sommergespräch 2026 genau das, was es nicht sein sollte: fade Pflichterfüllung. Sowohl seine Behandlung in der ZIB 2 – mit Petra Stuiber vom Standard – als auch in ORF III danach wirkten munterer: Ex-LH Josef Pühringer, IHS-Direktor Holger Bonin, Philosophin Lisz Hirn und Eva Konzett vom Falter lieferten die bisher sehenswerteste Runde. Das wird aus Publikumsperspektive auf des Pudels Kern auch dieses Jahr wieder der letzte Hitze-Talk mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Abend nach der Wahl in Sachsen-Anhalt sein, wenn zumindest in Ostösterreich die Schulferien zu Ende sind. Er kam 2024 fast an den einzigen Interview-Gast neben Kurz (auch 2017) heran, der mehr als eine Million Zuschauer hatte: Heinz-Christian Strache 2015.
„Der ORF reitet ein totes Pferd“
Dem ORF-Lob der Quoten und Reichweiten – heuer durchwegs höher als 2025 – steht aber die Einschätzung von Peter Rabl gegenüber, der das Format 1981 erfunden hatte. Er sagte anlässlich der schon 44. Ausgabe der Sommergespräche: „Der ORF reitet ein totes Pferd.“ So stand es per Feindbild-Timing vor dem Interview mit Andreas Babler ausgerechnet in der Krone. „Reite das Pferd, bis es tot ist“ gilt als Kern von Boulevard-Journalismus. „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde“, erzählte Auto-Pionier Henry Ford. Es ist Zeit für ein neues Interview-Langformat. Das Sommergespräch-Publikum stirbt sonst früher als die Akteure.
PS: Die Werbeeinschaltung nach dem Talk galt dem „ZIB Wissen: Die Zukunft der Medien.
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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 36/2026 erschienen.