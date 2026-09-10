Marc Lange wird „Heute“-Geschäftsführer

Heute steht ein Generationenwechsel bevor: Marc Lange (52) übernimmt mit kommendem Montag (14. September) die Geschäftsführung der Digitalgesellschaft des Medienhauses und damit die Verantwortung für das gesamte digitale Angebot.

Ab Jänner 2027 wird Lange dann die Gesamtverantwortung als CEO des gesamten Heute-Medienhauses übernehmen und damit dem langjährigen Geschäftsführer Wolfgang Jansky nachfolgen, wurde am Donnerstag in einer Aussendung angekündigt.