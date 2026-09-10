Marc Lange wird „Heute“-Geschäftsführer

Der 52-Jährige übernimmt mit Montag die Digitalgesellschaft und ab 2027 die Gesamtverantwortung des gesamten „Heute“-Medienhauses. Der langjährige CEO Wolfgang Jansky wechselt in die „Heute“ Verlag Holding.
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Heute steht ein Generationenwechsel bevor: Marc Lange (52) übernimmt mit kommendem Montag (14. September) die Geschäftsführung der Digitalgesellschaft des Medienhauses und damit die Verantwortung für das gesamte digitale Angebot.
Ab Jänner 2027 wird Lange dann die Gesamtverantwortung als CEO des gesamten Heute-Medienhauses übernehmen und damit dem langjährigen Geschäftsführer Wolfgang Jansky nachfolgen, wurde am Donnerstag in einer Aussendung angekündigt.
Jansky bleibt bis Jahresende Co-Geschäftsführer
Jansky begleitet den Übergang bis Jahresende als Co-Geschäftsführer und wechselt mit Jänner 2027 in die Heute-Verlag Holding, der er als Gesellschafter weiterhin verbunden bleibt.
Prokurist Georg Hainz wird die digitale Weiterentwicklung des Medienhauses gemeinsam mit Lange vorantreiben und ab Jänner 2027 als Co-Geschäftsführer an dessen Seite treten.
Langjährige Führungserfahrung
Lange ist gebürtiger Deutscher und lebt seit 18 Jahren in Österreich. Der Diplomkaufmann sei ein „Manager mit langjähriger Führungserfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Plattform-Ökonomie und Medien-Transformation“ und war zuletzt bei Sport-Streamingplattform DAZN tätig, hieß es in der Aussendung.
„Heute ist eine der wichtigsten privaten Medienmarken Österreichs. Mit Marc Lange holen wir jemanden an Bord, der Heute aus dieser Position der Stärke konsequent weiterentwickeln wird – als Medienmarke und als digitale Alltagsplattform für die Menschen in Österreich“, freute sich Herausgeberin Eva Dichand.