Oliver Böhm wechselt nach ORF-Aus zu oe24

Böhm verweist in einer Stellungnahme auf seine lange Verbindung zur Medienbranche und zur Familie Fellner. „Die Medien der Familie Fellner begleiten mich schon mein Leben lang: Als Jugendlicher war ich eifriger Leser des Rennbahn-Express. Mein erster Job nach der Matura war Inseratenverkäufer beim Magazin Wiener – das von den Fellners gegründete Basta war damals meine härteste Konkurrenz.“

Auch den Start von News erwähnt Böhm: „Auch mit dem Launch von News waren sie wieder einmal Vordenker und Vorreiter der heimischen Medienlandschaft.“

Seine berufliche Laufbahn führte Böhm 1998 zu Radio Energy. Dort war er Geschäftsführer, während die Antenne Wien als Mitbewerber um Werbekunden auftrat. „Diese von Respekt geprägte Konkurrenzsituation setzte sich auch in meinen 13 Jahren als CEO der ORF-Enterprise fort, wo ich mit Bewunderung den Start von oe24.TV verfolgt habe.“

Nun folgt der Wechsel zur Mediengruppe von Niki Fellner. „Das Sprichwort ‚Was lange währt, wird endlich gut‘ bringt es für mich auf den Punkt: Nach fast 35 Jahren am Medienmarkt ist es mir eine Freude und Ehre zugleich, nun bei der oe24 Media Group anzudocken.“

Böhm will künftig gemeinsam mit Fellner und dessen Team „den Erfolg des Unternehmens am österreichischen Werbe- und Medienmarkt mit vollstem Einsatz vorantreiben“. Sein Ziel formuliert er ebenfalls klar: „Die oe24 Media Group hat alles, was es braucht, um in Österreich die Nummer 1 zu werden.“