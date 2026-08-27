Oliver Böhm wechselt nach ORF-Aus zu oe24

Oliver Böhm wird ab 1. September Chief Commercial Officer und Geschäftsführer Sales der oe24 Media Group. Der bisherige ORF-Enterprise-Chef soll die Vermarktung von TV, Radio und Streaming ausbauen.
Die oe24 Media Group holt Oliver Böhm ins Management. Der bisherige Geschäftsführer der ORF-Enterprise wird ab 1. September Chief Commercial Officer (CCO) und Geschäftsführer Sales für die Bereiche TV und Radio. Böhm soll künftig die Vermarktungsstrategie der elektronischen Kanäle TV, Radio und Streaming verantworten.
Zu seinem Aufgabenbereich gehören außerdem die Betreuung sämtlicher Agenturen der Mediengruppe sowie externe Vermarktungspartnerschaften. Ein Schwerpunkt soll auf der Weiterentwicklung multimedialer Vermarktungskonzepte und dem Ausbau des crossmedialen 360-Grad-Vermarktungsportfolios liegen.
Fristlosen Trennung vom ORF
Böhm verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der österreichischen Medien- und Vermarktungsbranche. Seit 2013 stand er an der Spitze der ORF-Enterprise und war dort für einen Medien-Werbeumsatz von mehr als 200 Millionen Euro zuständig. Zuvor war er Geschäftsführer der Privatradios 88.6 und Radio Energy.
Sein Wechsel zu oe24 erfolgt wenige Monate nach seiner fristlosen Trennung vom ORF. Generaldirektorin Ingrid Thurnher hatte Böhm im April 2026 nach Bekanntwerden schwerwiegender Vorwürfe zunächst beurlaubt und eine Compliance-Untersuchung eingeleitet. Nach Abschluss der Untersuchung wurde er Ende Juni mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der ORF-Enterprise abberufen. Laut ORF habe die Untersuchung Verhaltensweisen aufgezeigt, die eine Weiterbeschäftigung unmöglich machten.
Fellner: „Einer der besten und erfahrensten Sales-Manager“
oe24-CEO Niki Fellner begrüßt den Wechsel. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Oliver Böhm zweifelsohne einen der besten und erfahrensten Sales-Manager des Landes verpflichten konnten, der von seiner DNA perfekt in unser dynamisches oe24-Team passt! Sein Engagement ist ein weiterer Turbo für unseren Wachstumskurs.“
Als Ziel nennt Fellner die weitere Positionierung von oe24 im digitalen Mediengeschäft: „Unser Ziel ist es, mit oe24 zum führenden digitalen Medienhaus Österreichs zu werden. Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam mit dem oe24-Team und Oliver erreichen werden!“
Böhm: „Nach fast 35 Jahren am Medienmarkt“
Böhm verweist in einer Stellungnahme auf seine lange Verbindung zur Medienbranche und zur Familie Fellner. „Die Medien der Familie Fellner begleiten mich schon mein Leben lang: Als Jugendlicher war ich eifriger Leser des Rennbahn-Express. Mein erster Job nach der Matura war Inseratenverkäufer beim Magazin Wiener – das von den Fellners gegründete Basta war damals meine härteste Konkurrenz.“
Auch den Start von News erwähnt Böhm: „Auch mit dem Launch von News waren sie wieder einmal Vordenker und Vorreiter der heimischen Medienlandschaft.“
Seine berufliche Laufbahn führte Böhm 1998 zu Radio Energy. Dort war er Geschäftsführer, während die Antenne Wien als Mitbewerber um Werbekunden auftrat. „Diese von Respekt geprägte Konkurrenzsituation setzte sich auch in meinen 13 Jahren als CEO der ORF-Enterprise fort, wo ich mit Bewunderung den Start von oe24.TV verfolgt habe.“
Nun folgt der Wechsel zur Mediengruppe von Niki Fellner. „Das Sprichwort ‚Was lange währt, wird endlich gut‘ bringt es für mich auf den Punkt: Nach fast 35 Jahren am Medienmarkt ist es mir eine Freude und Ehre zugleich, nun bei der oe24 Media Group anzudocken.“
Böhm will künftig gemeinsam mit Fellner und dessen Team „den Erfolg des Unternehmens am österreichischen Werbe- und Medienmarkt mit vollstem Einsatz vorantreiben“. Sein Ziel formuliert er ebenfalls klar: „Die oe24 Media Group hat alles, was es braucht, um in Österreich die Nummer 1 zu werden.“