GTA VI: Ausführlicher Trailer ab jetzt auf Netflix

GTA VI erscheint zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Kritik von einigen Spielern gab es dafür, dass es das Game zumindest vorerst nur digital und nicht auf physischen Datenträgern gibt: Auch wer sich eine Box kauft, bekommt darin einen Download-Code.

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte GTA VI das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

An der Börse waren die Aktien von Take-Two Interactive um 0,2 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen.