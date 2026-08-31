Die ORF-Frage, die im Sommergespräch fehlte

Ein Fluchtweg aus dem Dilemma wäre geteilte Behandlung von digitalem Spielraum und Kooperationsrahmen im Zukunftsforum. Es ist das größte spezifische Expertentreffen seit der Medien-Enquete von Gernot Blümel. Deshalb durfte es nicht so heißen, während die Beschränkung auf den ORF aus Angst vor Überfrachtung geschah.

Umso verblüffender wirkt die Nominierung des gleichen Moderators wie 2018: Datum-Herausgeber Sebastian Loudon hatte das damals gut gemacht. Nun muss er mit seinem Projektpartner, dem Politikberater Yussi Pick, dem Argwohn entgegnen, er sei selbst Partei. Denn sein mit Gabriela Bacher organisiertes Symposium „Acht Tische für die vierte Gewalt“ hatte kleine neue Medienmacher gegenüber großen alten Unternehmen überrepräsentiert.

Solche Branchen-Details sind ungeeignet für ein massentaugliches Sommergespräch (es hatte 517.000 Seher – 61.000 mehr als 2025). Doch eine Frage zum ORF hätte es vertragen. Er braucht ein neues Gesetz vor einer allfälligen FPÖ-Regierung. Aber kaum ein Experte traut der Koalition das zu. Im Sinne von Äquidistanz bleibt diese Frage nun wohl auch Christian Stocker nächsten Montag trotz oder wegen seiner unglücklichen Rolle bei der Pig-Kür erspart. Wenn drei Tage vor dem Zukunftsforum zum Abschluss Herbert Kickl auf den Küniglberg kommt, ist aber mit ORF-Thematisierung zu rechnen. Auch ungefragt.