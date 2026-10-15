Von Zeiler zu Zeiler: Der Polit-Talk als ORF-Patient

Doch nur ServusTV wagt die parallele Sendung zum ORF am Sonntagabend mit „Links. Rechts. Mitte“ (LRM). An dessen konfrontatives Konzept erinnerte schon vorab die Zusammensetzung der jüngsten Schnabl-Runde.

Es wirkte wie ein Befreiungsschlag mit dem Vorschlaghammer. Denn die Quoten von LRM müssen die Küniglberg-Macher zum Grübeln bringen. 2026 hatte der Privat-TV-Disput bisher im Schnitt 105.000 Seher, die ORF-Debatte 280.000. Im Jahresvergleich der Sender-Marktanteile von Servus und ORF 2 steht das Verhältnis aber 1:4.

Das bringt neben Schnabl Redaktionsleiter Alexander Sattmann unter Druck, während er andere Polit-Talks durchaus gelassen sehen kann. Sogar die schrillsten Exemplare von Oe24 – wie Josef Cap gegen Peter Westenthaler – kommen selten über Live-Publikumszahlen im tieferen fünfstelligen Bereich hinaus. Die Video-Zerstückelung und Social-Media-Verbreitung lässt sie viel größer wirken, als sie sind.