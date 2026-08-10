Simone Stribl: „für uns zählen vor allem die Inhalte des Gesprächs“

Simone Stribl moderiert ab 10. August erneut die ORF-„Sommergespräche“. Im „Achterl“ spricht sie über politische Krisen, Quoten, Geschlechterrollen und ihre Vorbereitung auf die Gespräche.
1. Abgesehen von der Pandemie: Was ist für Sie der größte Unterschied zu den Sommergesprächen 2020?
Eine Welt, die sich enorm verändert hat – durch Kriege und Krisen. Die Situation ist noch schwieriger geworden, als wir 2020 geahnt haben.
2. Wie verändert der Wechsel vom Weingut am Reisenberg in den ORF auf dem Küniglberg die Situation?
Ab dem Zeitpunkt, wo das Gespräch beginnt, zählt das Gegenüber. Weniger die Location. Und Insekten gibt es auch im ORF-Zentrum :-).
3. Welche Lehren ziehen Sie aus den Sommergesprächen seitdem? Beeinflussen Sie Ihre Gesprächsführung?
2026 schlage ich ein neues Kapitel auf – meine ersten Sommergespräche sind für mich abgeschlossen, aber ich weiß, worauf ich mich einlasse.
4. Zweimal Frau-Frau, dreimal Frau-Mann: (Wie) Unterscheidet sich die Herangehensweise nach Geschlecht?
Ich mache keine Unterschiede. Es geht um die politischen Ideen, Forderungen und Versprechen der jeweiligen Politikerinnen und Politiker.
5. 2025 hatten die Sommergespräche die tiefste Reichweite seit 2011: Welche Rolle spielen die Quoten?
Es wäre schön, wenn viele Menschen dabei sind – ich würde mich freuen. Aber für uns zählen vor allem die Inhalte des Gesprächs.
6. Wie sind Sie mit der ZIB-Talk-Entwicklung zufrieden? Was sollen sie vor allem dem Publikum bringen?
Der ZIB Talk ist ein schneller Austausch zu wichtigen Themen unserer Gesellschaft – ich freue mich jedes Mal, zwischen den Pulten zu stehen.
7. Nach bald schon fünf Jahren Früh- und Mittags-ZIB: Würden Sie gerne regelmäßig am Abend moderieren?
Ich moderiere bereits am Abend – den ZIB Talk.
8. 2020 wurde in der Ankündigung erwähnt, dass Sie laufen + garteln. Nun nicht. Was tun Sie außer ORF?
Derzeit bereite ich mich auf einen Halbmarathon vor, fahre gerne mit meinem Rad auf der Donauinsel und esse Pizza mit Freunden.
Steckbrief
Simone Stribl
Simone Stribl hat Journalismus und Medienmanagement studiert und 2008 im ORF begonnen. 2013 ist sie vom „Report“ in die „ZIB“-Innenpolitik gewechselt. Durch Live-Einstiege zur Ibiza-Affäre wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Ab 10. August 2026 moderiert sie zum zweiten Mal die „Sommergespräche“