Simone Stribl: „für uns zählen vor allem die Inhalte des Gesprächs“

1. Abgesehen von der Pandemie: Was ist für Sie der größte Unterschied zu den Sommergesprächen 2020?

Eine Welt, die sich enorm verändert hat – durch Kriege und Krisen. Die Situation ist noch schwieriger geworden, als wir 2020 geahnt haben.

2. Wie verändert der Wechsel vom Weingut am Reisenberg in den ORF auf dem Küniglberg die Situation?

Ab dem Zeitpunkt, wo das Gespräch beginnt, zählt das Gegenüber. Weniger die Location. Und Insekten gibt es auch im ORF-Zentrum :-).

3. Welche Lehren ziehen Sie aus den Sommergesprächen seitdem? Beeinflussen Sie Ihre Gesprächsführung?

2026 schlage ich ein neues Kapitel auf – meine ersten Sommergespräche sind für mich abgeschlossen, aber ich weiß, worauf ich mich einlasse.

4. Zweimal Frau-Frau, dreimal Frau-Mann: (Wie) Unterscheidet sich die Herangehensweise nach Geschlecht?

Ich mache keine Unterschiede. Es geht um die politischen Ideen, Forderungen und Versprechen der jeweiligen Politikerinnen und Politiker.