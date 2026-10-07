Markus Breitenecker: „Ich möchte mich für paneuropäische Projekte engagieren“

1. Nach Ihrer Bewerbung als ORF-General wurde es still um Sie. Womit beschäftigen Sie sich aktuell?

Beruflich mit Projekten in Deutschland und Österreich.

2. Sie haben die ORF-Wahl nie kommentiert. Könnten sie es bitte hier nun tun? Falls nein, warum nicht?

Kein Kommentar ist vielleicht besser, da ich mich lieber mit der Zukunft beschäftige; aber ich gratuliere Clemens Pig zur Bestellung.

3. COO von ProSiebenSat.1 oder Chef von Puls 4/ATV: Welcher Job war warum die größere Herausforderung?

Gründung von Puls 4 und Joyn war unternehmerische Aufgabe, COO in Deutschland Konzern-Transformation vom Broadcaster zur Streaming-Company.

4. Ihr Kapern von ARD+ZDF für Joyn brachte viele Feinde. Nun geht ZDF selbst drauf. Große Befriedigung?

Ja, denn Joyn ist eine schöne Erfolgsstory.

5. Was hat Sie bewegt, als einer von 200 Experten an Andreas Bablers ORF-Zukunftsforum teilzunehmen?

Interesse am Medienstandort.

6. Welche Chancen geben sie einem Austro-Streamer mit Privaten und ORF gegen die (globalen) Giganten?

Joyn ist bereits der Austro-Streamer. Dazu sollte es einen pan-europäischen Streamer der EBU-Sender geben, zusammen mit den Privaten.

7. Sky/ITV, RTL/Sky, MFE/Joyn: Europäer fusionieren vs. Ami-Streamer. Warum ist es dafür nicht zu spät?

Es ist schon sehr spät, noch dazu, wo wir nach der Streaming-Welle auch die AI-Welle in Europa verschlafen.

8. Dank 3,2 Mio. € Abfindung müssten Sie nie mehr arbeiten, sind aber zu jung dazu. Was haben Sie vor?

Ich möchte mich für pan-europäische Projekte engagieren.