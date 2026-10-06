SPÖ: Der Start von Zeiler in die Welt von gestern

Der Start von Gerhard Zeiler zu seiner letzten „Mission SPÖ-Chef“ verlief so zwiespältig wie die politischen Ambitionen anderer früherer ORF-Generale. Immerhin die Hälfte der inklusive Clemens Pig zehn Küniglberg-Häuptlinge hat(te) sie. Gerd Bacher (1967-1974, 1978-1986, 1990-1994) war nach seinen Abwahlen 1976 und 1987 Berater von Helmut Kohl, dem deutschen CDU-Kanzler von 1982 bis 1998. Otto Oberhammer (1974-1978) wäre 1990 fast Justizminister unter SPÖ-Regierungschef Franz Vranitzky geworden, scheiterte aber am Widerstand der ÖVP.

Monika Lindner (2002–2006) trat 2012 für die Liste von Frank Stronach zum Nationalrat an, zog formal zu spät zurück und blieb freie Abgeordnete. Alexander Wrabetz (2007-2021) wäre 2025 gern – öffentlich uneingestanden – (Finanz-) Minister auf rotem Ticket geworden, erhielt jedoch nur einen Trostpreis für die Metropole: Bevollmächtigter der Stadt Wien für KI im Medienbereich. Abgesehen von Bacher, der kein Mandat anstrebte, ist das eine Bilanz sehr verschiedener Schiffbrüche.