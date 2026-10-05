Christian Wehrschütz: „Ich bin nicht Kriegs- oder Krisenreporter geworden“

Paul Krisai übernimmt aus dem Budapest-Büro die Berichterstattung über die Ukraine. Haben Sie vor, ihm etwas mit auf den Weg zu geben?

Ich gebe niemandem etwas mit auf den Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Wenn man etwas wissen möchte, kann man mich gerne anrufen. Aber ich bin sicherlich nicht einer der beiden alten Muppets vom Balkon, die Zurufe erteilen.

Propaganda und Desinformation hat es immer schon gegeben, aber so täuschend echt wie in Zeiten der Künstlichen Intelligenz ist sie noch nie dahergekommen. Was bedeutet das für Reporter?

Man muss noch viel mehr aufpassen. Wir konnten viele Fehler vermeiden, weil wir gesehen haben, wie sehr versucht wird, mit KI bzw. Deepfakes Geschichten zu konstruieren. Ich weiß nicht, ob wir journalistisch insgesamt dagegen gewappnet sind. Das ist eine große Herausforderung – auch für die Demokratie. Mein Prinzip war immer: Ich muss nicht der Erste mit einer Meldung sein. Weil dann muss ich auch nicht der Erste sein, der sie dementiert.

Die Ukraine war nicht immer glücklich über Ihre Präsenz. Sie hatten Probleme mit den Behörden, waren mit Einreiseverbot und dem Entzug der militärischen Akkreditierung konfrontiert. Dass Sie auf der Seite Russlands stehen würden, haben Sie wiederholt als „Schwachsinn“ bezeichnet. Wie sind diese Schwierigkeiten zu erklären?

Akkreditierungen sind ein zweischneidiges Schwert. Sie geben Journalisten Sicherheit. Man ist angemeldet und hat ein Papier in der Hand. Aber sie sind auch Herrschaftsinstrumente zur Informationskontrolle. Ich habe mich in meiner Berichterstattung nicht beeinflussen lassen und sage: Besser keine Akkreditierung und dafür kann ich immer noch in den Spiegel schauen.

Haben Sie sich vom ORF und Außenministerium in diesen schwierigen Situationen ausreichend unterstützt gefühlt?

Ich bin allen Unterstützern dankbar – am meisten der Bevölkerung. Der ORF und das Außenministerium haben mich auch unterstützt. Und es gab und gibt Bundeskanzler, die mich sehr unterstützt haben, damit ich meine Arbeit machen kann und keine ukrainische Behörde sich aussucht, welcher Korrespondent entsandt wird.

Anfang November erscheint ein neues Buch von Ihnen. Worum geht es darin?

Der Titel lautet „Heimkehr. Aufbruch in ein unentdecktes Land“. Es ist eine Art Bilanzbuch über die vielen Jahre am Balkan, gemachte Erfahrungen in der Ukraine und wie die Familie damit umgeht. Meine beiden Töchter und meine Enkelin haben auch kleine Texte dazu verfasst. Und es ist ein Ausblick darauf, was ich weiter machen werde, nachdem ich ja in kein Kloster gehe.

Man wird also weiter von Ihnen hören?

Ja, oder mich auch sehen und lesen! Der Verlag möchte, dass ich noch zumindest zwei Bücher schreibe. Priorität hat aber, dass ich meine Bibliothek zusammenräume. Und meine Frau hat schon gesagt, dass ich im Wochenendhaus einiges zu tun habe. Wir wollen auch nach so vielen Jahren der Trennung mehr Zeit füreinander haben. Meine Enkelin und meine Töchter freuen sich auch darauf. Gerhard Weis, einer der legendären Generalintendanten des ORF, hat die schönen Sätze gesagt: „Die Enkel sind Gottes zweite Chance.“ Ich hoffe, ich nutze das. Und: „Der Friedhof ist voller Unersetzlicher.“