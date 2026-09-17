„Frankie und Freddie“: Sven Regeners melancholischer Blick ins einstige ­West-Berlin

Für die Generation 1960 plus schuf Sven Regener 2001 eine Figur, mit der sich jeder identifizieren konnte. Der titelgebende Barmann Frank Lehmann, wie sein Autor Anfang der 1960er-Jahre in Bremen geboren, zieht nach West-Berlin und kämpft sich durch den Dreck der Großstadt.

Als am 9. November 1989 die Mauer fällt, nimmt er das gelassen zur Kenntnis und macht sich auf den Weg, um das historische Ereignis mitzuerleben. Leander Haußmann hat den Roman 2001 mit Christian Ulmen verfilmt.