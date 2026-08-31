Anna Baar: Der Blick in die Hölle

„Die Wissenschaftsfeindlichkeit sprengt neuerdings wieder die Grenzen des Erträglichen. Das Misstrauen gegen die Ärzteschaft. Dass nicht mehr zählt, wem ich glaube, sondern was ich glaube und meine. Ein fatales Signal an junge Menschen. Denen wird ständig eingeredet, die Welt sei falscher und schlechter als je. Und dann wundert man sich über ihre Lethargie, ihren der Aussichtslosigkeit geschuldeten Hedonismus, ihre psychischen Leiden. Ich sage immer: Ihr seid die Zukunft, also gibt es eine. Die Rückzugserfahrungen der frühen 20er, die Unbarmherzigkeit gegen Andersdenkende bei gleichzeitigem Gelüst, das eigene Denken, Fühlen und Meinen missionarisch vor sich herzutragen, die Streitlust und Auskennerei, die Suche nach einer besseren Wahrheit – natürlich spielt manches hinein. Am ärgsten sind die, die vom Frieden faseln und sich zugleich als die Besseren inszenieren, als die Gerechteren, Gescheiteren.“

Und jetzt, mit den ersten Exemplaren des fertigen Buchs in der Hand? „Es ist wie nach einem Marathonlauf, mit dem Unterschied, dass im Ziel noch sehr viel überschüssige Energie da ist. Also beschäftige ich mich für gewöhnlich mit Dingen, die ich vernachlässigt habe in den Zeiten konzentrierten Schreibens, putze, räume, werkele, beanstande und gehe meinen Mitbewohnern auf den Geist. Und plötzlich spürt man auch den Körper wieder, das Zipperlein. Diesmal ist es anders, weil ein sehr naher Mensch, der sich wie kein anderer auf das Buch gefreut hat, wenige Tage vorm Erscheinen unerwartet gestorben ist. Sein Fehlen überschattet noch alles.“ Aber das Buch macht ihm Ehre, und das ist viel.