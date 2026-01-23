Leseempfehlungen Januar 2026 – Die besten Neuerscheinungen

Ullstein eBooks

Der ungarisch-britische Wahl-Wiener David Szalay wurde für seinen Roman „Was nicht gesagt werden kann“ ( im englischen Original: "Flesh") mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Mit meisterhafter Radikalität lässt Szalay Unsägliches Literatur werden. wie den Missbrauch an seinem wortkargen, 15-jährigen István. Die Täterin ist dessen Nachbarin aus dem Plattenbau. Immer wenn ihr das Kind die Einkaufstaschen in die Wohnung bringt, legt sie Hand an ihn. Den Ekel, den der Bub empfindet, ignoriert sie. Der Autor erspart seinem Helden István nichts. Auf Jugendgefängnis und verpasste Chancen auf eine ordentliche Ausbildung folgt der Aufstieg. István bringt es aus dem ungarischen Plattenbau bis in die Londoner Upper Class. Doch dann verliert er alles. Einsam kehrt er in seine ungarische Heimat zurück. Beklemmend lässt Szalay die Lebensgeschichte zum Zeitspiegel werden. In jeder Hinsicht ausgezeichnet.