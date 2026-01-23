Leseempfehlungen Januar 2026 – Die besten Neuerscheinungen

Ausgezeichnete Literatur zum Auftakt von David Szalay. In jeder Hinsicht ein Gewinn: "Die Treppe aus Papier" von Henrik Szántó. Das Debüt der Österreicherin Magdalena Schrefel bei Suhrkamp, "Das Blaue vom Himmel", und die Facetten des Widerstands heute und in vergangen Zeiten erkundet der Tiroler Robert Prosser in "Das geplünderte Nest".
Was nicht gesagt werden kann: Roman | Gewinner des Booker Prize 2025
Der ungarisch-britische Wahl-Wiener David Szalay wurde für seinen Roman „Was nicht gesagt werden kann“ ( im englischen Original: "Flesh") mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Mit meisterhafter Radikalität lässt Szalay Unsägliches Literatur werden. wie den Missbrauch an seinem wortkargen, 15-jährigen István. Die Täterin ist dessen Nachbarin aus dem Plattenbau. Immer wenn ihr das Kind die Einkaufstaschen in die Wohnung bringt, legt sie Hand an ihn. Den Ekel, den der Bub empfindet, ignoriert sie. Der Autor erspart seinem Helden István nichts. Auf Jugendgefängnis und verpasste Chancen auf eine ordentliche Ausbildung folgt der Aufstieg. István bringt es aus dem ungarischen Plattenbau bis in die Londoner Upper Class. Doch dann verliert er alles. Einsam kehrt er in seine ungarische Heimat zurück. Beklemmend lässt Szalay die Lebensgeschichte zum Zeitspiegel werden. In jeder Hinsicht ausgezeichnet.
Zsömle ist weg: Roman | Nobelpreis für Literatur 2025
Siebenhundertfünfzig Jahre lebten eine Dynastie im Versteck. Ihre Identität, ihre noble Herkunft erfuhren die Familienmitglieder erst in der Todesstunde. Nur Onkel Józsi war klar, dass er das Recht auf den ungarischen Thron hatte. Denn seine Herkunft geht auf keinen Geringeren als Dschingis Khan zurück. Onkel Józsi wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um an die Öffentlichkeit zu treten. Bis es soweit ist, lebt er Zurückgezogen mit seinem Hund Zsömle in der Einschicht. Als ihn Monarchisten zum König ausrufen wollen, sperrt ihn Orbán ins Irrenhaus. Subtile Kritik des Literaturnobelpreisträgers an den Verhältnissen in Ungarn
Das geplünderte Nest: Roman
Als Kind dachte Hannah einmal, ihr Vater sei Meteorologe, bis er ihr erklärte, dass er lediglich Statistiker sei und errechnete, wie „das Wetter sein kann“. Denn genau könne man das nie voraussagen. Die eindrücklichste Erinnerung an ihr Zuhause waren für Hannah und ihre Schwestern die Ameisen, die sich durch die Schokolade in den Laden gefressen haben. Nach ihrem Studium assistiert sie bei der Recherche für eine Ausstellung über „Das Blaue vom Himmel“. Magdalena Schrefel verwebt in ihrem Debütroman die Geschichte eine Vater-Tochter-Beziehungen mit Reflexionen über Kunst und Geo-Engineering. Das klingt nach etwas zuviel, aber es funktioniert. Ein Roman mit Sogwirkung.
