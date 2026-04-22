Leseempfehlungen April 2026 – Die besten Neuerscheinungen

Dass heute, am 23. April, der „Welttag des Buches“ proklamiert wird, ist Ihnen sehr wahrscheinlich nicht entgangen. Damit aus diesem Datum mehr als nur ein Tag des Lesens wird, möchte ich Ihnen von meinen jüngsten erhellendsten und aufregendsten Lektüreerlebnissen berichten. „Stunden wie Tage“ von Shelly Kupferberg ist da besonders hervorzuheben. Sie lässt sich von der Realhistorie inspirieren. In ihrem Roman verknüpft sie zwei Leben: das der Berliner Hausbesorgerin Martha und das der Widerstandskämpferin Liane Berkowitz, Tochter von Marthas jüdischen Arbeitgebern.

Wie die Gefahr von Rechts heute wirkt, schildert der Regisseur und Theatermacher Nuran David Calis in seinem autobiographischen Roman „Rausch“. Eine der vergnüglichsten Begegnungen mit Literatur verdanke ich Benjamin von Stuckrad-Barre. In seinem Glossar „Udo Fröhliche“ legt er eine furiose Hommage in 60 Kurzgeschichten zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg am 17. Mai vor.

Auch das jüngste Lesepublikum darf nicht zu kurz kommen. Der Insel Verlag setzt seine Reihe über bekannte Persönlichkeiten mit Bänden über Steven Spielberg, Harry Styles und als ideale Vorbereitung zur Fußball-WM, Christiano Ronaldo fort. Homers „Odyssee“ lässt sich als Comic entdecken und Gedichte von Astrid Lindgren entziehen sich jeder Alterseinschränkung.