Michael Köhlmeier: „Wir hatten uns zu schämen für alles, was wir waren“

Er schämte sich. Ich schämte mich. In der Scham fühlte ich mich ihm verbunden. Schon nach wenigen Metern, die mein Vater und ich nebeneinander durch den Schnee gingen, weitete sich meine Scham auf unsere ganze Existenz aus. Wir beide gehörten zu der Familie, die sich schämte. Wir sind von der Art, die sich schämt. Nicht nur schämen, weil wir solche sind, die bösen Buben die Luft aus dem Fahrrad lassen und die Ventile über den Zaun werfen.

Nicht nur schämen, weil die Mutter erstens aus Deutschland heruntergekommen ist, eine »Kriegsbeute«, zweitens nur mithilfe von Krücken und einem Stützapparat gehen kann, drittens den Ruf hat, besser kochen und backen zu können als die hiesigen Hausfrauen, was einer Verspottung derselben gleichkommt – wir hatten uns zu schämen für alles, was wir waren.

Für den langen Mantel des Vaters, für die Baskenmütze des Vaters, für seine grellen Socken, für seine grauen Halbschuhe mit den hellen Kreppsohlen, für die cholerischen Anfälle der Mutter, die bis zu den Bahngleisen hinauf zu hören waren, für das außergewöhnliche Gesicht der Mutter, das sich jeder bereits nach drei Sekunden Anschauen ein Leben lang merkte, für den Aberglauben und das Vor-sich-hin-Murmeln der Großmutter und ihren gesenkten Blick, als wollte sie sich nicht einmal ansehen, wo sie gelandet war, für die schon fast übernatürliche Lesegeschwindigkeit meiner Schwester.