Leseempfehlungen Juli 2026 – Die besten Neuerscheinungen

Krimis und Thriller: Jo Nesbo, Romy Fölck, Anna Nichols, Martin Walker
von
Insel der Ratten: Roman | Über eine Welt, in der sich jeder selbst der Nächste ist | hochklassige Spannung von Bestsellerautor Jo Nesbø!
Eine Pandemie hat die Welt ins Chaos gestürzt, Banden regieren in den Metropolen. Der Hightech-Millionär Colin Lowe findet auf der titelgebenden „Insel der Ratten“ Zuflucht. Dort richtet er in einem ehemaligem Gefängnis für seine Familie und die Reichsten der Stadt ein neues Zuhause ein. Nur einer will nicht mit - Brad, sein eigener Sohn. Denn er ist einer der Mächtigsten in der Stadt. Alle tun, was er sagt, nur Amy, die er schon als Junge geliebt hat, weist ihn zurück. Das wird ihr zum Verhängnis. Jo Nesbo kommt hier ohnen seinen Ermittler Harry Hole aus. Furios erkundet der norwegische Meister des Grauens menschliche Abgründe.
Fünf Fremde: Nur einer kennt das tödliche Geheimnis, das sie alle verbindet. Atmosphärisch und fesselnd: Der neue Thriller der SPIEGEL-Bestsellerautorin. Thriller
Eine Pandemie hat die Welt ins Chaos gestürzt, Banden regieren in den Metropolen. Der Hightech-Millionär Colin Lowe findet auf der titelgebenden „Insel der Ratten“ Zuflucht. Dort richtet er in einem ehemaligem Gefängnis für seine Familie und die Reichsten der Stadt ein neues Zuhause ein. Nur einer will nicht mit - Brad, sein eigener Sohn. Denn der ist einer der Mächtigsten in der Stadt. Alle tun, was er sagt, nur Amy, die er schon als Junge geliebt hat, weist ihn zurück. Das wird ihr zum Verhängnis. Jo Nesbo kommt hier ohne seinen Ermittler Harry Hole aus. Furios erkundet der norwegische Meister des Grauens menschliche Abgründe.
Akte Nordsee - Die letzte Predigt: Kriminalroman (Fentje Jacobsen und Niklas John ermitteln, Band 4)
Vor mehr als 20 Jahren hat sich die gebürtige Hamburgerin Eva Almstädt als Schöpferin gediegener Bluttaten etabliert. Zuerst mit der Lübecker Kommissarin Pia Korittki, die an der Ostsee nach den Tätern fahndete. Vor vier Jahren verlegte Almstädt ihre literarischen Bluttaten an die Nordsee. Dort ermittelt ein ungewöhnliches Duo. Die Anwältin und der Journalist Niklas John. Jacobsen hat ihre Anwaltspraxis auf dem Hof ihrer Großeltern in Nordfriesland eingerichtet. John lässt sich von seiner Katze Blofeld inspirieren. Ihr jüngster Fall führt sie auf kirchliches Terrain. Als Pastor Tammo Gerdes in seiner Sonntagspredigt den Verrat von Freunden anprangert, ahnt er vielleicht bereits das Unheil, das ihm droht. Am Tag danach liegt er tot im Watt. Die Polizei weiß wieder einmal nicht weiter, so wie es in der Nordsee-Reihe von Eva Almstädt üblich ist. Fentje Jacobsen und Niklas John sind gefragt.
Die Lockvögel: Ein Fall für Isabel Flores. Der Mallorca-Krimi
Als Journalistin war die gebürtige Britin Anna Nicholas für die „Financial Times“, den „Daily Telegraph“ und andere Traditionsblätter tätig. Als Hoteltesterin zog es sie immer wieder nach Mallorca, bis sie sich dort niedergelassen hat. Eine der Triebfedern, Kriminalromane zu schreiben, sind ihre Gäste und Freunde auf vier Pfoten. Mit Hingabe sorgt sie auf der Insel für freilebende Katzen, einige von ihnen sind auch bei ihr eingezogen. Als eine Art alter Ego erfand sie Isabel Flores. Die ehemalige Kommissarin hat sich auf den Handel mit Immobilien verlegt. Als ihr der Nachbar ein Frettchen namens Furó anvertraut, stellt sie ihr Partner, ein überkandidelter Rechtsanwalt vor die Wahl – er oder Furó. Flores entschied sich für Furó. Ein Grund mehr, die sympathische Dame zu begleiten, wenn sie in ihre alten Job zurückkehrt wie in „Lockvögel“. Plötzlich verschwinden nicht nur Haustiere, sondern auch die junge Floristin Paloma Crespí.
Sie wollen uns erzählen: Roman
Thriller können mehr sein als einfache Pageturner, nämlich auch großartige Literatur wie der jüngste Roman der Österreicherin Birgit Birnbacher. Am Beginn ihres Romans liegt ein totes Kaninchen. Der kleine Oswald Haag, von allen Ozzy, genannt, kommt nicht darüber hinweg, dass er sich an dessen Tod schuldig gemacht hat. Er will seiner Mutter erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber er leidet an ADHS und seine Mutter an Neurodivergenz. Sublim schildert Birgit Birnbacher, Bachmannpreisträgerin des Jahres 2019, wie der Neunjährige und seine Mutter zu kommunizieren versuchen. Dann verschwindet die Großmutter, und Ann vertraut Ozzy ihrer Schwester an. Die nimmt das Kind während der Sommerferien in ihr Haus im Waldviertel mit. Und Ozzy ergreift die Flucht. Der Roman beginnt mit der liebevollen Schilderung einer Mutter-Sohn-Beziehung und kippt in einen Thriller von nervenauf-reibender Intensität, die an Hitchcocks Meisterschaft erinnert. Eines der Atouts des Romans ist die stringente Art des Erzählens. Hier fehlt nichts zum herausragenden literarischen Resultat.
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