„Jede Jahreszeit hat ihr Gemüse“

Man braucht nicht zu studieren, um zu wissen, dass im Winter nichts wächst, dass es kulinarisch die karge Zeit der Lagergemüse ist. Wolfgang Palme, Abteilungsleiter für Gemüseanbau an der HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn, stellte aber fest, dass wir uns da über Jahrtausende hindurch geirrt haben.

Herr Palme, wie kommt man auf die Idee, seit jeher unwidersprochenes Allgemeinwissen zu hinterfragen und dabei zu erforschen, dass Gemüse auch bei Minusgraden überlebt?

Das war mehr oder weniger eine Panne, ein Zufall. Wir experimentieren ja das ganze Jahr über mit alten und speziellen Sorten, studieren deren Resilienzen, darunter auch bei Asia-Salaten. Und da ist uns vor 20 Jahren in der Versuchsaußenstelle Zinsenhof im Melktal, also schon im etwas raueren Klima, der Wintereinbruch dazwischengekommen. Wir dachten, schade, dieser Herbst-Satz ist verloren, doch nein, da waren frische, zarte Salattriebe.

Aber wie kann das funktionieren? Jeder Hobbygärtner und Besitzer einer Tiefkühltruhe weiß: Frost zerstört die Pflanzenzellen.

Gute Frage! Und genau das war Teil unserer Versuchsanordnung, nämlich wie Pflanzen mit Stress umgehen, darunter auch mit Frost. Und die machen das sehr elegant, nämlich indem sie Frostschutz einlagern, Zucker und Lipide. Das heißt, das Eis bildet sich um die Zellen herum, aber nicht in den Zellen.