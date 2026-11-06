Die Weinlese ist vorbei, in Niederösterreichs Weingärten beginnt jetzt die Wanderzeit

Die Trauben sind gelesen, in den Weingärten kehrt Ruhe ein, und für Wanderinnen und Wanderer beginnt eine eigene Saison. Wege durch Rieden, historische Kellergassen und alte Weinbauterrassen gibt es laut Land Niederösterreich in allen acht Weinbaugebieten des Landes. Drei Touren hebt das Land besonders hervor: den Poysdorfer Weinpanoramaweg im Weinviertel, den Welterbesteig Wachau und den Rundwanderweg „G’schichten aus dem Wienerwald“.

Die Auswahl reicht damit von einer kurzen Runde von gut vier Kilometern bis zu einem Weitwanderweg mit 180 Kilometern. Noch bis Ende November lädt der Weinherbst Niederösterreich außerdem zu Weinverkostungen, Kellergassenführungen und Stunden beim Heurigen ein. „Auch im Spätherbst, wenn die Weinlese abgeschlossen ist und wieder Ruhe in den Weingärten einkehrt, hat der Weinherbst Niederösterreich seinen ganz besonderen Reiz“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).