Die Weinlese ist vorbei, in Niederösterreichs Weingärten beginnt jetzt die Wanderzeit

Nach der Lese wird es in den Rieden ruhig, und genau dann laden Niederösterreichs Weinbaugebiete zum Wandern ein. Welche Wege das Land empfiehlt, wie lang sie sind und was im November noch auf dem Programm steht.
Die Trauben sind gelesen, in den Weingärten kehrt Ruhe ein, und für Wanderinnen und Wanderer beginnt eine eigene Saison. Wege durch Rieden, historische Kellergassen und alte Weinbauterrassen gibt es laut Land Niederösterreich in allen acht Weinbaugebieten des Landes. Drei Touren hebt das Land besonders hervor: den Poysdorfer Weinpanoramaweg im Weinviertel, den Welterbesteig Wachau und den Rundwanderweg „G’schichten aus dem Wienerwald“.
Die Auswahl reicht damit von einer kurzen Runde von gut vier Kilometern bis zu einem Weitwanderweg mit 180 Kilometern. Noch bis Ende November lädt der Weinherbst Niederösterreich außerdem zu Weinverkostungen, Kellergassenführungen und Stunden beim Heurigen ein. „Auch im Spätherbst, wenn die Weinlese abgeschlossen ist und wieder Ruhe in den Weingärten einkehrt, hat der Weinherbst Niederösterreich seinen ganz besonderen Reiz“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).
Welche Weinwanderwege empfiehlt das Land?
Der Poysdorfer Weinpanoramaweg ist ein Rundweg von rund 4,3 Kilometern, der beim Vino Versum Poysdorf startet. Er führt laut Weinviertel Tourismus durch die Weingärten und die Kellergasse Radyweg hinauf zur Riede Herrmannschachern, die als älteste des Ortes gilt. Schautafeln entlang der Strecke erklären Weinbau, Rebsorten und die Geschichte der Region.
Deutlich länger ist der Welterbesteig Wachau. Die Route ist laut Donau Niederösterreich 180 Kilometer lang, in 14 Etappen eingeteilt und verbindet die 14 Gemeinden des UNESCO-Welterbes auf beiden Seiten der Donau. Wer nicht die ganze Strecke gehen will, kann einzelne Etappen durch die Weinterrassen auswählen.
Im Biosphärenpark Wienerwald führt der Rundweg „G’schichten aus dem Wienerwald“ laut Wienerwald Tourismus über insgesamt 39 Kilometer in zwei Etappen. Die erste verläuft von Baden entlang der Schwechat nach Alland, die zweite über Heiligenkreuz und Siegenfeld zurück nach Baden.
Welche kurzen Runden eignen sich für einen Nachmittag?
Wer nur ein paar Stunden Zeit hat, findet auf der Weinwander-Seite der Niederösterreich Werbung kürzere Touren. Der Weinweg in Langenlois ist knapp 5,7 Kilometer lang und in etwa eineinhalb Stunden zu schaffen, ebenso der Panoramaweg Achleiten in Weißenkirchen mit rund 4,5 Kilometern. Der Kleine Falkenflug in Falkenstein im Weinviertel misst knapp 7 Kilometer. Für eine längere Tour in der Thermenregion bietet sich der zweite Abschnitt des 1. Wiener Wasserleitungswegs an, der mit 16,8 Kilometern und etwa fünf Stunden Gehzeit angegeben ist.
Weil viele Heurige und Kellergassen im Spätherbst nur an bestimmten Tagen offen haben, lohnt es sich, die Öffnungszeiten vor dem Ausflug zu prüfen. Auch die Tage sind jetzt kurz, längere Etappen sollten deshalb früh am Tag beginnen.
Was bietet der Weinherbst im November noch?
Neben den Wanderwegen stehen im November noch mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Laut Niederösterreich Werbung läuft der Wagram Wein Herbst bis 22. November, am 7. November ab 16 Uhr findet das St. Pöltner Kellergassenfest statt. Im Weinviertel geht der wein.lese.herbst im Oktober und November über die Bühne.
Die Niederösterreich Werbung empfiehlt, Wanderungen mit Besuchen bei Winzerinnen und Winzern zu verbinden. „Wer länger bleiben möchte, findet in unseren neuen Weinreisen konkrete Anregungen, um Wanderungen mit Besuchen bei Winzerinnen und Winzern, regionaler Kulinarik und besonderen Übernachtungsmöglichkeiten zu verbinden“, sagt Geschäftsführer Michael Duscher.
Quellen
Land Niederösterreich: Weinherbst-Wanderungen in Niederösterreich (05.11.2026)
Niederösterreich Werbung: Weinwandern zwischen Kellergassen und Weingärten (2026)
Niederösterreich Werbung: Weinherbst, die fünfte Jahreszeit im Weinland (2026)
Donau Niederösterreich: Welterbesteig Wachau (2026)
Wienerwald Tourismus: G’schichten aus dem Wienerwald, der Wanderweg (2026)