Asador Etxebarri führt das Weltranking der Restaurants an, ein Wiener Lokal rückt vor

Das Restaurant liegt im Dorf Axpe in der Provinz Bizkaia, zwischen Bilbao und San Sebastián, am Fuß der Kalkberge des Naturparks Urkiola. Bittor Arguinzoniz hat sich das Kochen selbst beigebracht und das Lokal laut den Veranstaltern 1990 in einem umgebauten Bauernhaus eröffnet. Es hat eine winzige Küche und acht Tische.

Gekocht wird fast ausschließlich über Holzglut. Laut der Restaurantbeschreibung im Ranking verwendet Arguinzoniz selbst entworfene Grills, und jeder Gang des Menüs kommt mit dem Feuer in Berührung, bis hin zum Milcheis am Ende. Molekularküche oder dekonstruierte Gerichte gibt es nicht. Als Klassiker gelten Garnelen aus Palamós und ein über der Glut gegartes Rinderkotelett. Das Degustationsmenü umfasst rund 14 Gänge.

Neu in der Liste ist das Asador Etxebarri nicht. Es wurde erstmals 2008 aufgenommen und steht seit 2016 durchgehend unter den besten zehn. Auch das Restaurant Txispa, ebenfalls in Atxondo, ist heuer unter den besten 100 vertreten, auf Platz 80.