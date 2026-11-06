Nicht nur Kraut und Rüben: Mehr Wintergemüse, weniger Tiefkühltruhe

Und vom belgischen Unternehmen namens Ardo, das in sieben Ländern weltweit 16 Tiefkühlwerke betreibt, 1,4 Milliarden Euro Umsatz macht und jährlich über 800.000 Tonnen Obst, Gemüse und Kräuter tiefkühlt, hatte man in Österreich bis Ende September kaum eine Ahnung. Zu diesem Zeitpunkt gab das Unternehmen allerdings bekannt, dass es sein Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld 2027 schließen und demontieren werde.

Blöd nur, dass hier ungefähr 80 Prozent des heimischen Tiefkühlgemüses verarbeitet wurden, nicht nur für Iglo, sondern auch für die Eigenmarken der vier großen Lebensmittelketten. Keine Tiefkühlerbsen mehr fürs Risipisi, kein Kochsalat mit Erbsen mehr zur Augsburger und vor allem – kein Cremespinat mehr am Gründonnerstag? Spätestens da brach in Österreich dann Panik aus.

Jetzt hat Tiefkühlung von blanchiertem Gemüse zweifellos ihre Vorteile: Abgesehen von der Haltbarkeit und praktischen Handhabung bleiben durch blitzschnelle Verarbeitung oft mehr Vitamine und Nährstoffe erhalten als bei der Regalware. Ein wirkliches Zukunftsmodell ist das hinsichtlich Verarbeitung, Lieferkette und Lagerung extrem energieintensiver Verfahren aber natürlich nicht.