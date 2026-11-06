ABO

Die 7 besten Wintergemüse-Quellen in Wien

Subressort
Kulinarik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild

Im genossenschaftlich organisierten MILA Supermarkt in Meidling gibt es Biogemüse zu Diskonterpreisen.

©Zoe Opratko

Auch im Winter gibt es in Wien frisches Gemüse aus regionalem Anbau. Sieben Adressen zeigen, wo sich saisonale Raritäten, alte Sorten und besondere Wintergemüse entdecken lassen – vom Marktgarten bis zum Bioladen.

von

News auf Google bevorzugen

Tiefkühlgemüse, Glashaus-Ware, Importe aus Afrika oder Südamerika gut und schön. Aber es geht auch im Winter anders, nämlich frischer, lokaler - und interessanter. Das Spektrum der sogenannten „Wintergemüse" ist riesig, hier bekommt man es:

1. Raritäteneck

Das, was Jasmin Böhm und Christoph Luif da seit zehn Jahren aufgebaut haben, kann man gar nicht genug wertschätzen: Sie arbeiten mit vielen Marktgärtnereien zusammen, versammeln in ihrem unprätentiösen Garagen-Outlet das Feinste und Besondere, was es an saisonalem Gemüse (und Obst) gibt.

Rechte Wienzeile 123
1050 Wien
raritaeten-eck.at

2. MILA

Ein Einzelhandelskonzept, das – hoffentlich – noch Schule machen wird: Ein genossenschaftlich mitgliedergeführter Supermarkt mit zwei herausragenden Vorteilen: ein erstklassiges Sortiment, darunter Bio-Wintergemüse aus Österreich und Italien, und Preise wie beim Diskonter.

Vivenotgasse 29
1120 Wien
mila.wien

3. Vitaminstation 2

Seit vielen Jahren Pilgerstätte für alle, die bei Obst und Gemüse mehr wollen als das öde Supermarktsortiment. Familie Sutrak verkauft hier nicht nur Österreichs bestes Sortiment an exotischen Früchten, sondern auch alles an tollem Gemüse, was gerade wächst.

Vorgartenstraße 144
1020 Wien
vitaminstation2.at

4. Alex am Naschmarkt

Der Stand von Martina Himmelsbach war eine der Qualitäts-Bastionen am Naschmarkt. Nach ihrer Pension übergab sie an ihren Nachfolger Aleksandre Chitanava, der den Stand in ihrem Sinne weiterführt, also auch mit Wintergemüsen wie Cime di Rapa und Puntarelle.

Naschmarkt 40-45
1060 Wien
instagram.com/alexamnaschmarkt

5. Naturkost St. Josef

Wiens ältester Bioladen und auch sein bester. Mit erstklassiger Ware direkt vom Feld, etwa von Bioschanze oder Vinzirast in Mayerling. Zollergasse 26
1070 Wien
naturkoststjosef.at

6. Hut & Schanze

Apropos Bioschanze, dabei handelt es sich um eine der innovativsten Marktgärtnereien auf Wiener Boden. Anlässlich der Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt taten sie sich mit dem Biopilzzucht-Pionier Hut & Stiel zusammen.

Marktraum Wien
1060 Wien
hutundschanze.at

7. Bauernmärkte

Vor allem die samstäglichen Bauernmärkte am Naschmarkt, Karmelitermarkt und am Kutschkermarkt bieten Sortimente von einigen der besten Marktgärtnereien des Landes, darunter auch tolle Wintergemüse.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 45/2026 erschienen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nicht nur Kraut und Rüben: Mehr Wintergemüse, weniger Tiefkühltruhe
Kulinarik
Nicht nur Kraut und Rüben: Mehr Wintergemüse, weniger Tiefkühltruhe
Weingärten und Donau bei Weißenkirchen in der Wachau
Niederösterreich
Die Weinlese ist vorbei, in Niederösterreichs Weingärten beginnt jetzt die Wanderzeit
Grüne Hänge und Kalkgipfel im Naturpark Urkiola im Baskenland, nahe Atxondo
Kulinarik
Asador Etxebarri führt das Weltranking der Restaurants an, ein Wiener Lokal rückt vor
Eine Tasse Tee auf dunklem Untergrund
Kulinarik
Tee und Herz: Studie mit fast 500.000 Erwachsenen sieht einen Vorteil, aber mit Haken
Reife Bananen auf einem Tisch
Kulinarik
Nicht nur Salz zählt: Forschende rücken beim Blutdruck das Kalium in den Fokus
Eine Schar weißer Gänse auf einer grünen Wiese
Kulinarik
Gansl zu Martini ist Tradition, die Gänse stammen aber großteils nicht aus Österreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER