Die 7 besten Wintergemüse-Quellen in Wien

Im genossenschaftlich organisierten MILA Supermarkt in Meidling gibt es Biogemüse zu Diskonterpreisen.©Zoe Opratko
Auch im Winter gibt es in Wien frisches Gemüse aus regionalem Anbau. Sieben Adressen zeigen, wo sich saisonale Raritäten, alte Sorten und besondere Wintergemüse entdecken lassen – vom Marktgarten bis zum Bioladen.
Tiefkühlgemüse, Glashaus-Ware, Importe aus Afrika oder Südamerika gut und schön. Aber es geht auch im Winter anders, nämlich frischer, lokaler - und interessanter. Das Spektrum der sogenannten „Wintergemüse" ist riesig, hier bekommt man es:
1. Raritäteneck
Das, was Jasmin Böhm und Christoph Luif da seit zehn Jahren aufgebaut haben, kann man gar nicht genug wertschätzen: Sie arbeiten mit vielen Marktgärtnereien zusammen, versammeln in ihrem unprätentiösen Garagen-Outlet das Feinste und Besondere, was es an saisonalem Gemüse (und Obst) gibt.
Rechte Wienzeile 123
1050 Wien
raritaeten-eck.at
2. MILA
Ein Einzelhandelskonzept, das – hoffentlich – noch Schule machen wird: Ein genossenschaftlich mitgliedergeführter Supermarkt mit zwei herausragenden Vorteilen: ein erstklassiges Sortiment, darunter Bio-Wintergemüse aus Österreich und Italien, und Preise wie beim Diskonter.
Vivenotgasse 29
1120 Wien
mila.wien
3. Vitaminstation 2
Seit vielen Jahren Pilgerstätte für alle, die bei Obst und Gemüse mehr wollen als das öde Supermarktsortiment. Familie Sutrak verkauft hier nicht nur Österreichs bestes Sortiment an exotischen Früchten, sondern auch alles an tollem Gemüse, was gerade wächst.
Vorgartenstraße 144
1020 Wien
vitaminstation2.at
4. Alex am Naschmarkt
Der Stand von Martina Himmelsbach war eine der Qualitäts-Bastionen am Naschmarkt. Nach ihrer Pension übergab sie an ihren Nachfolger Aleksandre Chitanava, der den Stand in ihrem Sinne weiterführt, also auch mit Wintergemüsen wie Cime di Rapa und Puntarelle.
Naschmarkt 40-45
1060 Wien
instagram.com/alexamnaschmarkt
5. Naturkost St. Josef
Wiens ältester Bioladen und auch sein bester. Mit erstklassiger Ware direkt vom Feld, etwa von Bioschanze oder Vinzirast in Mayerling. Zollergasse 26
1070 Wien
naturkoststjosef.at
6. Hut & Schanze
Apropos Bioschanze, dabei handelt es sich um eine der innovativsten Marktgärtnereien auf Wiener Boden. Anlässlich der Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt taten sie sich mit dem Biopilzzucht-Pionier Hut & Stiel zusammen.
Marktraum Wien
1060 Wien
hutundschanze.at
7. Bauernmärkte
Vor allem die samstäglichen Bauernmärkte am Naschmarkt, Karmelitermarkt und am Kutschkermarkt bieten Sortimente von einigen der besten Marktgärtnereien des Landes, darunter auch tolle Wintergemüse.