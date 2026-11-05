Tee und Herz: Studie mit fast 500.000 Erwachsenen sieht einen Vorteil, aber mit Haken

Regelmäßiges Teetrinken geht mit einem um rund elf Prozent geringeren Risiko für Gefäßerkrankungen einher. Das zeigt eine Auswertung von Daten von 485.934 Erwachsenen aus China, die im Fachjournal Journal of Internal Medicine erschienen ist. Laut der Zusammenfassung der Studie wurden die Teilnehmenden im Schnitt rund neun Jahre lang beobachtet, in dieser Zeit traten 14.863 neue Erkrankungen auf. Erfasst wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Hirngefäße wie Schlaganfälle sowie weitere Gefäßleiden.

Der Haken liegt in der Temperatur. Wer seinen Tee nach eigenen Angaben sehr heiß trank, hatte in den Daten ein um etwa 16 Prozent höheres Risiko. Wie heiß genau, legt die Studie nicht fest, sie stützt sich auf die Selbsteinschätzung der Befragten. Eine Erklärung für den Befund liefern die Forschenden nicht.