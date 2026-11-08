30 bis 40 Prozent Aufschlag und mehr: Winzer gehen gegen die Weinpreise in Lokalen vor

Zwei bekannte Winzer aus dem Piemont haben den Weinpreisen in der Gastronomie den Kampf angesagt. Luca Ferraris, Produzent des Rotweins Ruchè aus Castagnole Monferrato, und Stefano Chiarlo vom Weingut Michele Chiarlo kritisieren Aufschläge von 30 bis 40 Prozent oder mehr, die Restaurants laut den Winzern auf Wein verlangen. Angemessen wären aus Sicht von Ferraris rund zehn Prozent.

Die beiden befürchten, dass hohe Preise auf der Weinkarte vor allem junge Gäste vom Wein fernhalten. Gemeinsam mit einem Restaurant in Asti wollen sie zeigen, dass es auch günstiger geht.