Wie der trockene Sommer Österreichs Weinjahrgang 2026 verändert hat

Österreichs Weinjahrgang 2026 fällt deutlich kleiner aus als der des Vorjahres. Der Österreichische Weinbauverband rechnet laut dem Erntebericht der Österreich Wein Marketing (ÖWM) mit rund 1,7 Millionen Hektolitern. Das sind mehr als 30 Prozent weniger als 2025, auch den langjährigen Durchschnitt verfehlt die Menge deutlich. Die endgültige Zahl könnte sogar noch darunter liegen.

Hauptgrund ist die extreme Trockenheit des Sommers. „Die extreme Trockenheit hat deutliche Spuren hinterlassen“, sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager. Bei der Qualität sind die Fachleute dagegen zuversichtlich: Die Trauben waren gesund, die Beeren klein und konzentriert. „Wir erwarten einen ausdrucksstarken, aromatischen Weinjahrgang“, so Schmuckenschlager.