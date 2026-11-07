Forschende aus Toronto stellen den Rat zu fettarmen Milchprodukten infrage

Jahrzehntelang lautete der Rat, bei Milch, Joghurt und Käse zu fettarmen Varianten zu greifen. Eine Studie aus Kanada kommt nun zu einem Ergebnis, das daran rüttelt: Wer zwölf Wochen lang täglich drei Portionen vollfette Milchprodukte aß, hatte danach keine schlechteren Cholesterin- und Blutfettwerte als eine Vergleichsgruppe mit wenig Milchprodukten. Auch beim Körpergewicht gab es innerhalb der Gruppen keine nennenswerte Veränderung.

Durchgeführt haben die Studie Forschende der University of Toronto und der Mount Saint Vincent University in Halifax, erschienen ist sie im Fachjournal The Journal of Nutrition. Online ist die Arbeit seit Jänner verfügbar, derzeit wird sie international erneut breit diskutiert. „Halten Sie es einfach, essen Sie eine Vielfalt an Lebensmitteln und von nichts zu viel“, sagt Studienleiter Harvey Anderson, Professor für Ernährungswissenschaften an der Medizinischen Fakultät der Universität Toronto, laut Mitteilung der Universität.