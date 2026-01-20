Weinkonsum in Österreich erneut gesunken

Die Zurückhaltung der Konsumenten macht auch vor Genussmitteln nicht halt. Die Menschen haben sowohl im Handel als auch in der Gastronomie weniger Wein gekauft bzw. konsumiert. Im heimischen Lebensmitteleinzelhandel wurden in den ersten drei Quartalen 2025 um insgesamt 5,2 Prozent weniger Wein verkauft, der Umsatz ging um 2,5 Prozent zurück.

Im Gastronomie-Großhandel sank der Weinabsatz zwischen Jänner und September 2025 um 4,6 Prozent und der Umsatz um 0,9 Prozent. Diese Zahlen gab die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) am Dienstag unter Berufung auf Daten von NielsenIQ und Gastrodata bekannt.