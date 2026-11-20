Eine der hochwertigsten Proteinquellen läuft in Österreichs Wäldern frei herum, ein kulinarischer Schatz. Wird er gehoben? Kaum.
Man spricht gerade ja sehr viel über Protein. Man spricht auch viel über Nachhaltigkeit, über Regionalität, über stressfreie Schlachtung und über artgerechte Nutztierhaltung. Und man isst dann halt trotzdem irgendein paniertes Hendl, irgendwelche Zuchtshrimps, irgendein argentinisches Steak und irgendeinen Lachs. Weil Fressen und Moral, nun ja …
Wildbret vs. Zuchtschwein
An die 4.500 Tonnen Wildbret geben Österreichs Wälder und Wiesen jährlich her, dazu kommen augenblicklich noch 1.200 Tonnen Wild aus Gatterhaltung. Das wirkt auf den ersten Blick wie eine ganze Menge Fleisch, ist im Vergleich zu dem, was die österreichische Schweinezucht ergibt, aber halt so gut wie gar nichts, etwas mehr als ein Prozent davon.
Jetzt könnte man einwerfen, dass Menge ja nicht alles ist und wir außerdem eh viel zu viel Fleisch essen, die Positionen Wildbret und Zuchtschwein spielen aber auch qualitativ in einer ganz unterschiedlichen Liga.
Fleisch direkt aus dem Wald
Bei Wildbret handelt es sich effektiv um das beste Fleisch, das es gibt: Die Tiere leben frei und in ihrem natürlichen Habitat, was in diesem Fall Wälder, Auen und Gebirgsregionen bedeutet, besser geht nicht; sie wachsen natürlich auf, ernähren sich (bis auf Winterfütterungen) von dem, was die Natur ihnen bietet und was ihnen somit auch am besten schmeckt. Sie sind in permanenter Bewegung, kein Schmutz, kein Stress, keine Aggression, ein regelrechtes Paradies.
Und apropos: Ihr Lebensende tritt im Idealfall so plötzlich ein, dass sie es gar nicht mitbekommen, durch einen gezielten Schuss in den Brustraum. Das erbringt Fleisch, wie man es eigentlich haben will: Ohne Medikamente, ohne Stresshormone, ohne Fett, dafür mit dem guten Vitamin B12, höchstwertigem Eiweiß, reichlich verfügbares Eisen und jeder Menge Myoglobin, das dem Wildbret seine dunkelrote Farbe verleiht.
Da sollte man jetzt meinen, dass die Menschen eigentlich nichts anderes mehr essen wollen, die Wirklichkeit sieht aber anders aus: Der Verzehr von Wildbret ist in Österreich so gering, dass es in den Statistiken nicht einmal als eigene Kategorie dafür gibt. Wildbret läuft gemeinsam mit Innereien in einer Sammelkategorie, und davon verzehrt der Österreicher, die Österreicherin pro Jahr – ein Kilo. Also genau genommen 1,1 Kilo, aber halt zusammen mit gerösteter Leber, Rieslingbeuscherl und Rahmherz, mit Leberknödel, Milzschnitte, gebackenem Bries und Hirn mit Ei. Schon eher wenig, dafür, dass es so gut ist.
Die Nachfrage: nicht gerade wild
Woran kann das liegen? Nun ja, vielleicht genau daran, dass es so „gut“ ist. Soll heißen, dass Wildbret einen so ausgeprägten Geschmack hat, so erkennbar von einem Tier stammt, das sich sein Leben lang bewegt hat. Das sind wir – muss man ehrlich sagen – kaum mehr gewohnt, das Konsumverhalten bei tierischem Protein tendiert seit Jahren weg vom „roten“ und hin zum „weißen“ Fleisch, also Hühnerfleisch oder Pute ohne Struktur und Eigengeschmack.
Es mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass sich zu Hause nur mehr wenige Hobbyköchinnen und -Köche zutrauen, mit Wildbret umzugehen. Weil sie Angst davor haben, dass das magere, rote Fleisch eines lebenslang bewegten Tieres trocken oder faserig wird, es fehlt schlichtweg die Routine. Der jahrzehntelang wirksame „Bambi-Effekt“ rückt mittlerweile wohl etwas in den Hintergrund, Eltern müssen ihren Kindern gegenüber nicht mehr wie früher rechtfertigen, dass sie ihren Helden, das kleine Reh, ermordet und gekocht haben. Laut einer Erhebung des internationalen Zentralinstituts für Jugend und Bildungsfernsehen aus dem Jahr 2024 zählt Bambi nicht mehr zu den meistgenannten Lieblingsfiguren der Sechs- bis Dreizehnjährigen.
Ja, auch die Angst davor, auf eine Schrotkugel zu beißen und sich die teure Zahnkrone zu ruinieren, kann eine Rolle spielen. Was früher bei Fasan, Hase oder Wildkaninchen Gang und Gäbe war, passiert heute dank besserer Kontrolle (und vermehrt Kugelschuss beim Hasen) aber kaum mehr.
Es könnte an den Strukturen liegen
Wahrscheinlich liegt die Ursache des minimalen Konsums von diesem kulinarischen Schatz aber gar nicht so sehr bei uns Konsumenten. Sondern schon auch bei der heimischen Gastronomie, die Wildbret – ganz anders als etwa in Italien – fast ausschließlich in der vermeintlichen „Saison“ anbietet, also im Herbst. Was tatsächlich aber nur auf Hase und Fasan zutrifft, die von Oktober bis Dezember erlegt werden, die Jagd auf Wildschwein hat ganzjährig Saison, Rehbock fast das ganze Jahr, Hirsch sechs Monate.
Allerdings ist Wildbret in der heimischen Forstwirtschaft nur ein – selten lukratives – Nebenprodukt von Bestandsregulierung zum Schutz der Wälder oder dem Verkauf von Abschüssen. So etwas ist Gift für professionelle Vermarktungsstrukturen, was wiederum für geringe Verfügbarkeit sorgt und damit beißt sich die Katze in den Schwanz.
Nur ganz nebenbei: Trotz des geringen Konsums und vier Millionen Hektar Wald (knapp 48 Prozent der Fläche Österreichs) importiert Österreich jährlich zwischen 2.600 und 3.900 Tonnen Wildbret, darunter gar nicht wenig von der anderen Seite des Erdballs aus Neuseeland, wo Hirsche in großem Stil gezüchtet werden und ein standardisiertes, günstiges und damit für die Gastronomie attraktives Produkt ergeben. Dann wiederum exportiert der heimische Handel zwischen 1.600 und 2.500 Tonnen heimisches Wildbret nach Deutschland und in die Schweiz, wo Österreich sogar diesbezüglicher Hauptimporteur ist. Irgendwie ist das alles nicht mehr wild, sondern eigenartig.
Darf man Biber essen?
Jein. Alle lieben den Biber, das drollige Tierchen mit den scharfen Nagezähnen, der mit seinen Dämmen ökologisch wertvolle Feuchtgebiete erschafft. Also zumindest seit ein paar Jahrzehnten lieben alle den Biber, im 19. Jahrhundert wurde er – eben wegen dieser Dämme, wegen seines Fells und auch wegen seines Fleischs – in Österreich ausgerottet. In den 1970ern und 1980ern wurden Biber wieder ausgesetzt und sodann streng geschützt.
Das funktionierte prächtig, den aktuellen Bestand schätzt der Biodiversität-Monitor auf 13.800 bis 16.600 Exemplare. Ganz schön viele, an manchen Orten so viele, dass die gefällten Bäume und Dämme zur Gefahr werden. Weshalb seit 2019 einzelne Tiere – trotz Schutz durch EU-Artenschutzrecht – „entnommen“ werden dürfen. Allerdings nur dann, wenn alle anderen Methoden wie Einzelbaumschutz, Damm-Drainagen und Elektrozäune keine Ergebnisse brachten, und auch dann nur mit Sondergenehmigung.
In Österreich sind das derzeit bis zu tausend Tiere – gastronomisch „verwertet“ wie anderes Wildbret dürfen sie aber nicht werden. Beim Jäger zu Hause sieht die Sache anders aus, dem ist es erlaubt, dunkelwürziges Biber-Ragout mach kanadischer Art zu schmurgeln. Max Stiegl, immer für einen Aufreger zu haben, zeigte voriges Jahr auf Social Media, was ihm alles zum Thema Biber-Zubereitung einfällt – was für epische Empörung sorgte.