Bei Wildbret handelt es sich effektiv um das beste Fleisch, das es gibt: Die Tiere leben frei und in ihrem natürlichen Habitat, was in diesem Fall Wälder, Auen und Gebirgsregionen bedeutet, besser geht nicht; sie wachsen natürlich auf, ernähren sich (bis auf Winterfütterungen) von dem, was die Natur ihnen bietet und was ihnen somit auch am besten schmeckt. Sie sind in permanenter Bewegung, kein Schmutz, kein Stress, keine Aggression, ein regelrechtes Paradies.

Und apropos: Ihr Lebensende tritt im Idealfall so plötzlich ein, dass sie es gar nicht mitbekommen, durch einen gezielten Schuss in den Brustraum. Das erbringt Fleisch, wie man es eigentlich haben will: Ohne ­Medikamente, ohne Stresshormone, ohne Fett, dafür mit dem guten Vitamin B12, höchstwertigem Eiweiß, reichlich verfügbares Eisen und jeder Menge Myoglobin, das dem Wildbret seine dunkelrote Farbe verleiht.

Da sollte man jetzt meinen, dass die Menschen eigentlich nichts anderes mehr essen wollen, die Wirklichkeit sieht aber anders aus: Der Verzehr von Wildbret ist in Österreich so gering, dass es in den Statistiken nicht einmal als eigene Kategorie dafür gibt. Wildbret läuft gemeinsam mit Innereien in einer Sammelkategorie, und davon verzehrt der Österreicher, die Österreicherin pro Jahr – ein Kilo. Also genau genommen 1,1 Kilo, aber halt zusammen mit gerösteter Leber, Rieslingbeuscherl und Rahmherz, mit Leberknödel, Milzschnitte, gebackenem Bries und Hirn mit Ei. Schon eher wenig, dafür, dass es so gut ist.