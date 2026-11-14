Glühwein-Preise 2026: Diese Kosten stecken wirklich in Ihrer Tasse

Für den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, der von 13. November bis 26. Dezember geöffnet hat, ist noch keine Preisliste veröffentlicht. Die Bewerbungsunterlagen für 2026 zeigen aber, welche Vorgaben für die Standbetreiber gelten. Getränke dürfen nur in den bereitgestellten Mehrweghäferln ausgeschenkt werden. Pro 0,25-Liter-Häferl zahlen die Betreiber 4,17 Euro plus 20 Prozent Umsatzsteuer, dazu 10 Cent pro Waschvorgang. Die Preise werden mit dem Konzept festgelegt und dürfen danach nur bei nachweislich gestiegenen Rohstoffkosten geändert werden.

Die Teuerung lag in Österreich im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 3,6 Prozent. Nahrungsmittel, alkoholische Getränke und Tabak kosteten im Schnitt so viel wie ein Jahr zuvor, Dienstleistungen wurden um 4,1 Prozent teurer.

Beim Bezahlen kommt das Pfand für das Häferl dazu. Es wird bei der Rückgabe erstattet. Wie hoch Pfand und Getränkepreise heuer auf den einzelnen Wiener Märkten sind, legen die Betreiber selbst fest.