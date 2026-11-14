Glühwein-Preise 2026: Diese Kosten stecken wirklich in Ihrer Tasse
Rund 5 Euro pro Tasse hält die Branche auf großen deutschen Weihnachtsmärkten heuer für realistisch. Woraus sich der Preis zusammensetzt und welche Regeln für die Standbetreiber am Wiener Christkindlmarkt gelten.
Eine Tasse Glühwein wird auf vielen großen Weihnachtsmärkten heuer rund 5 Euro kosten. Das hält Alexander Tacer, Geschäftsführer des deutschen Bundesverbands Wein, Sekt, Spirituosen, für realistisch. In der vergangenen Saison lag der Durchschnitt laut Tacer bei 4,54 Euro, ohne Pfand.
Wie weit die Preise auseinanderliegen, zeigt der Blick auf deutsche Städte. In Köln und Düsseldorf werden 5 Euro verlangt, in Frankfurt am Main und Dresden 4,50 bis 5 Euro. In Mainz, Bonn, Dortmund oder Essen kostet die Standardvariante 4 Euro, in Berlin je nach Markt zwischen 4 und 6 Euro.
Woraus sich der Preis zusammensetzt
Als Kostentreiber nennt Tacer Personal, Energie, Transport und Lagerung, Standgebühren, Dekoration sowie Sicherheit und Infrastruktur. Vor allem die Standgebühren unterscheiden sich von Markt zu Markt stark. Entscheidend für den Umsatz ist auch das Wetter: Regen und milde Temperaturen dämpfen die Nachfrage. In Deutschland werden laut Branchenangaben jährlich rund 50 Millionen Liter Glühwein getrunken.
Die allgemeine Teuerung spielt ebenfalls mit. Alkoholische Getränke und Tabak waren in Deutschland im Oktober laut Statistischem Bundesamt um 4,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, die Inflation insgesamt lag bei 2,8 Prozent.
Was im Becher sein muss
Was als Glühwein verkauft wird, regelt die EU-Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse. Er muss ausschließlich aus Rot-, Weiß- oder Roséwein hergestellt und vorwiegend mit Zimt oder Gewürznelken gewürzt sein. Vorgeschrieben sind mindestens 7 Prozent Alkohol, Wasser darf nicht zugesetzt werden.
Für Punsch gelten andere Regeln, wie news.at in einem Erklärstück zu Glühwein und Punsch zeigt.
Was das für Sie heißt
Für den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, der von 13. November bis 26. Dezember geöffnet hat, ist noch keine Preisliste veröffentlicht. Die Bewerbungsunterlagen für 2026 zeigen aber, welche Vorgaben für die Standbetreiber gelten. Getränke dürfen nur in den bereitgestellten Mehrweghäferln ausgeschenkt werden. Pro 0,25-Liter-Häferl zahlen die Betreiber 4,17 Euro plus 20 Prozent Umsatzsteuer, dazu 10 Cent pro Waschvorgang. Die Preise werden mit dem Konzept festgelegt und dürfen danach nur bei nachweislich gestiegenen Rohstoffkosten geändert werden.
Die Teuerung lag in Österreich im Oktober laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 3,6 Prozent. Nahrungsmittel, alkoholische Getränke und Tabak kosteten im Schnitt so viel wie ein Jahr zuvor, Dienstleistungen wurden um 4,1 Prozent teurer.
Beim Bezahlen kommt das Pfand für das Häferl dazu. Es wird bei der Rückgabe erstattet. Wie hoch Pfand und Getränkepreise heuer auf den einzelnen Wiener Märkten sind, legen die Betreiber selbst fest.
Quellen
Stadt Wien Marketing: Wiener Christkindlmarkt 2026, Information zur Standbewerbung (2026)
Statistik Austria: Schnellschätzung Inflation Oktober 2026 (4. November 2026)
Statistisches Bundesamt: Inflation rate at +2.8% in October 2026 (11. November 2026)
Verordnung (EU) Nr. 251/2014: Anhang II, Bezeichnungen aromatisierter Weinerzeugnisse (2014)
Weitere Quelle: dpa via Tagesspiegel, Weihnachtsmarkt: Wie viel eine Tasse Glühwein kostet (14. November 2026)