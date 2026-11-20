Essen die Österreicherinnen und Österreicher Wildbret tatsächlich nur während der „Wildsaison“?

Zum allergrößten Teil ja. Rund 80 Prozent unseres Wildgeschäfts machen wir in den klassischen Herbst- und Wintermonaten. Wild gehört für die meisten Gäste einfach zu dieser Jahreszeit. Eine Ausnahme sind die Tourismusregionen, dort bleibt Wild, allen voran der Hirsch, oft bis in den März hinein auf der Karte, weil die Wintergäste genau das erwarten, wenn sie nach dem Skifahren in die Stube kommen.

Stimmt das Gerücht, dass große Teile heimischen Wildbrets nach Frankreich, Italien und in die Schweiz exportiert werden, weil in Österreich die Nachfrage zu gering ist?

Das haben wir so nicht gehört, und es deckt sich auch nicht mit unserer Erfahrung. Bei uns ist der Anteil an österreichischem Wild Jahr für Jahr gestiegen. Unsere Kundinnen und Kunden in Gastronomie und Hotellerie fragen ganz gezielt nach Wild aus heimischen Revieren, und genau diesen Bereich bauen wir als größter Gastro-Anbieter von Wildspezialitäten in Österreich laufend aus.