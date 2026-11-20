Aller Regionalität und Forderung nach Nachhaltigkeit zum Trotz grundeln die Verbrauchszahlen von Wildbret knapp über der Wahrnehmbarkeit. Wie kann das sein? Manfred Kröswang, Eigentümer des Fleisch-Großhändlers Kröswang, hat die Antworten.
Essen die Österreicherinnen und Österreicher Wildbret tatsächlich nur während der „Wildsaison“?
Zum allergrößten Teil ja. Rund 80 Prozent unseres Wildgeschäfts machen wir in den klassischen Herbst- und Wintermonaten. Wild gehört für die meisten Gäste einfach zu dieser Jahreszeit. Eine Ausnahme sind die Tourismusregionen, dort bleibt Wild, allen voran der Hirsch, oft bis in den März hinein auf der Karte, weil die Wintergäste genau das erwarten, wenn sie nach dem Skifahren in die Stube kommen.
Stimmt das Gerücht, dass große Teile heimischen Wildbrets nach Frankreich, Italien und in die Schweiz exportiert werden, weil in Österreich die Nachfrage zu gering ist?
Das haben wir so nicht gehört, und es deckt sich auch nicht mit unserer Erfahrung. Bei uns ist der Anteil an österreichischem Wild Jahr für Jahr gestiegen. Unsere Kundinnen und Kunden in Gastronomie und Hotellerie fragen ganz gezielt nach Wild aus heimischen Revieren, und genau diesen Bereich bauen wir als größter Gastro-Anbieter von Wildspezialitäten in Österreich laufend aus.
Wie hat sich der Wildbret-Konsum in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? Gab es da Verände- rungen in Menge oder Fleisch-Art?
Da möchte ich ehrlich sein. Belastbare Zahlen über den gesamten österreichischen Wildkonsum der letzten zehn Jahre haben wir nicht. Was ich aus unserem eigenen Haus sagen kann, ist, dass heimisches Wild bei uns stetig an Bedeutung gewinnt.
Ist „exotisches“ Wildbret – Mufflon, Gams, Wildente, Rebhuhn – so selten auf Karten zu finden, weil das Angebot so gering ist – oder die Nachfrage? Oder beides?
In erster Linie liegt es an der Nachfrage. Die meisten Gäste greifen zu dem, was sie kennen, also zu Hirsch, Reh und Wildschwein. Mufflon, Gams oder Federwild sind für viele Neuland, und ein Wirt setzt natürlich das auf die Karte, was auch bestellt wird.
Was glauben Sie, ist in Österreich der Hauptgrund, Wildbret zu essen? Der Geschmack, die Gesundheitsaspekte oder einfach die Tradition?
Ich glaube, es ist vor allem die Tradition. Wild hat bei uns eine lange Geschichte, und ein Rehragout oder ein Hirschbraten gehört für viele einfach zum Herbst dazu. Es gibt aber auch handfeste gesundheitliche Gründe, die für Wild sprechen und dann ist da noch der Geschmack. Wild ist eine willkommene Abwechslung zu den „herkömmlichen“ Fleischsorten.