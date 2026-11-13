Die besten Jungweine: Von Beaujolais bis Junker

Man liebt sie oder man verachtet sie. Tatsache ist, die Lokalfavoriten sind am Vormarsch, die Klassiker am Rückzug, Comeback allerdings nicht ganz ausgeschlossen. Und sie sind klimabedingt immer früher am Markt
1 Beaujolais Nouveau
Mit ihm hat alles begonnen. Einerseits die Sache mit den Jungweinen, andererseits die Sache mit den Wein-Events, Release-Partys, dem modernen Weinmarketing. In den vergangenen 20 Jahren fiel der „Primeur“ ein bisschen in Ungnade, zu wenig ernsthaft sei er, es gebe nicht nur jungen, sondern auch „guten“ Beaujolais. Eh, beides kein Widerspruch. Und wenn man ehrlich ist: Leichter, unkomplizierter, knackiger Rotwein – entspricht durchaus wieder dem Trend.
2 Steirischer Junker
Das österreichische Erfolgsmodell: 1987 begannen neun steirische Weingüter, einen knackig-frischen Jungwein zu vermarkten, 1995 waren es bereits knapp hundert, 1999 wurde die „Junkerpräsentation“ in Graz zur größten Weinveranstaltung der Steiermark. Heuer mit dabei: 92 Weingüter, darunter Weiße, Rosés und Schilcher. steiermark.wine
3 Vino Novello
Der große Erfolg des Beaujolais Nouveau motivierte italienische Winzer in den 1970ern, am Jungwein-Hype ein bisschen mitzunaschen. Und es waren da am Anfang durchaus prominente Namen wie Angelo Gaja und Antinori mit dabei. Vino Novello wird in ganz Italien gekeltert, allerdings kommt etwa die Hälfte davon aus dem Veneto. www.nuritalienischeprodukte.at
4 Junger Jamek
Heimische Top-Weingüter sind am Jungwein-Marketing nicht wirklich beteiligt, umso erstaunlicher, wenn man da dann doch einen großen Namen erblickt: Das Weingut Jamek, quasi Pionier des Wachau-Weinbaus, hat eine frisch-fruchtige Jungwein-Cuvée aus Rivaner und Grünem Veltliner am Start.
Josef-Jamek-Straße 45
3610 Joching
www.jamekwein.at
5 Da Ofang, Weingut Beim Gangl
Es ist der Jungwein, der alle bisherigen Jungwein-Rekorde brach. Denn die etwa tausend Liter Bouvier wurden bereits am 12. August 2026 gelesen, zwölf Tage später war der Wein fertig, erhielt am 28. August seine Prüfnummer.
Obere Hauptstraße 9
7142 Illmitz
beimgangl.at
6 Junger Wiener, Mayer am Pfarrplatz
Die Initiative „Junger Wiener“ wurde 2002 von der Wiener Landwirtschaftskammer lanciert und in den folgenden Jahren auch von vielen Wiener Weingütern begleitet. Geblieben ist nur das Weingut Mayer am Pfarrplatz, das seinen „Jungen Wiener“ in Form einer Cuvée aus Grünem Veltliner und Müller-Thurgau anbietet.
Pfarrplatz 2
1190 Wien
www.pfarrplatz.at
7 Junger Klosterneuburger
Das älteste Weingut Österreichs ist beim Rennen um die jüngsten Weine absolut mit dabei: Der „Junge Klosterneuburger“, eine Cuvée aus Frührotem Veltliner, Müller-Thurgau und Grünem Veltliner, ist nicht nur schon Ende Oktober abgefüllt. Es ist traditionellerweise auch der Wein, der anlässlich des Leopolditags am 15. 11. beim „Fasslrutschen“ vom legendären Tausend-Eimer-Fass aus dem Jahr 1704 getrunken wird (wobei der Wein nicht aus diesem Fass stammt …).
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
www.weingut-stift-klosterneuburg.at