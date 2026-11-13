Die besten Jungweine: Von Beaujolais bis Junker

Mit ihm hat alles begonnen. Einerseits die Sache mit den Jungweinen, andererseits die Sache mit den Wein-Events, Release-Partys, dem modernen Weinmarketing. In den vergangenen 20 Jahren fiel der „Primeur“ ein bisschen in Ungnade, zu wenig ernsthaft sei er, es gebe nicht nur jungen, sondern auch „guten“ Beaujolais. Eh, beides kein Widerspruch. Und wenn man ehrlich ist: Leichter, unkomplizierter, knackiger Rotwein – entspricht durchaus wieder dem Trend.

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