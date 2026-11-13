Warum Beaujolais Nouveau seinen Reiz nicht verloren hat

Die Welt des Beaujolais Nouveau hat sich verändert, die große Party ist (fast) vorbei. Aber müssen wir deshalb aufhören, ihn zu mögen? Wir fragen Elisabeth Gottardi, Geschäftsführerin eines der ältesten Weinhandelshäuser Österreichs
Beaujolais Nouveau hat zweifellos keine leichten Jahre hinter sich. Wie tut sich Beaujolais Nouveau gerade?
Ich glaube, man muss hier zwischen dem Beaujolais Nouveau als weltweitem Massenphänomen und dem Beaujolais Nouveau als Wein unterscheiden. Das große Spektakel der 1980erund 1990er-Jahre ist sicher vorbei. Die enormen Mengen von damals spielen heute keine Rolle mehr. Das heißt aber nicht, dass der Wein keine Zukunft hat. Ich sehe durchaus eine neue Chance für solche Weine. Wir erleben gerade, dass viele Konsumenten wieder Lust auf unkomplizierten, fruchtbetonten und leicht zugänglichen Wein haben.
Ein großer Punkt bei der Attraktivität des Beaujolais Nouveau war der frühe Zeitpunkt seiner Verfügbarkeit, er war lange der erste Wein des Jahrgangs in Flaschen. Mittlerweile sind andere „Primeurs“ viel früher dran als der neue Beaujolais. Nahm ihm das den Wind aus den Segeln?
Ja, das hat sich sicher verändert. Früher war der Beaujolais Nouveau etwas ganz Besonderes, heute gibt es den Steirischen Junker oder andere junge Weine, die schon früher auf den Markt kommen. Ich glaube aber nicht, dass der Beaujolais Nouveau dadurch seinen Reiz verloren hat. Er hat Tradition, einen hohen Bekanntheitsgrad und steht für eine gewisse Lebensfreude. Viele Menschen verbinden damit Frankreich, Geselligkeit und das gemeinsame Anstoßen auf den neuen Jahrgang. Es geht also nicht mehr unbedingt darum, wer der Erste ist.
Eine junge Generation von Weinkonsumenten achtet nicht mehr so sehr auf Zusammensetzung des Bodens oder Klonenvielfalt im Weingarten, die wollen lustige, unkomplizierte Weine mit bunten Etiketten. Ist das die Chance des Beaujolais Nouveau auf ein Comeback?
Durchaus. Ich finde allerdings, dass man jungen Weinkonsumenten nicht pauschal unterstellen sollte, dass sie sich nicht für Herkunft oder Qualität interessieren. Sie haben häufig einfach einen anderen Zugang zum Thema Wein. Es darf unkompliziert sein, es darf Spaß machen, die Flasche darf optisch auffallen. Genau hier könnte der Beaujolais Nouveau punkten. Allerdings muss auch der Inhalt überzeugen.
Wie hat sich die Weinregion Beaujolais generell entwickelt?
Das Beaujolais hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Früher wurde die Region oft fast ausschließlich mit dem Beaujolais Nouveau in Verbindung gebracht. Dabei hat sie viel mehr zu bieten. Es gibt mittlerweile wirklich tolle Rotweine, die zeigen, wie viel aus der Gamay-Traube herauszuholen ist. Auch wird zunehmend Chardonnay angebaut, und das Angebot wächst langsam, wenn auch noch auf einem vergleichsweise kleinen Niveau. Insgesamt ist das Beaujolais heute viel vielfältiger, als viele Menschen glauben. Ich finde, man sollte die Region nicht nur auf den Beaujolais Nouveau reduzieren.
Gibt es bei Ihren Kunden nach wie vor „Arrivé“-Feste wie in den 1970ern, 1980ern und auch 1990ern?
Die großen Arrivé-Feste, wie man sie aus den 1980er- und 1990er-Jahren kennt, sind sicher seltener geworden. Aber die Idee dahinter ist nach wie vor sehr sympathisch: Man braucht nicht immer einen komplizierten Anlass, um gemeinsam ein Glas Wein zu trinken.
Steckbrief
Elisabeth Gottardi
32, ist Geschäftsführerin des Innsbrucker Weinhandelshauses Gottardi und des Südtiroler Familienweinguts in Mazzon. Sie machte ihren Bachelor in International Wine Business an der IMC Krems, arbeitete ein halbes Jahr bei Château Lafite und leitet seit 2022 in fünfter Generation das Familienunternehmen.