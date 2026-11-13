Warum Beaujolais Nouveau seinen Reiz nicht verloren hat

Beaujolais Nouveau hat zweifellos keine leichten Jahre hinter sich. Wie tut sich Beaujolais Nouveau gerade?

Ich glaube, man muss hier zwischen dem Beaujolais Nouveau als weltweitem Massenphänomen und dem Beaujolais Nouveau als Wein unterscheiden. Das große Spektakel der 1980erund 1990er-Jahre ist sicher vorbei. Die enormen Mengen von damals spielen heute keine Rolle mehr. Das heißt aber nicht, dass der Wein keine Zukunft hat. Ich sehe durchaus eine neue Chance für solche Weine. Wir erleben gerade, dass viele Konsumenten wieder Lust auf unkomplizierten, fruchtbetonten und leicht zugänglichen Wein haben.

Ein großer Punkt bei der Attraktivität des Beaujolais Nouveau war der frühe Zeitpunkt seiner Verfügbarkeit, er war lange der erste Wein des Jahrgangs in Flaschen. Mittlerweile sind andere „Primeurs“ viel früher dran als der neue Beaujolais. Nahm ihm das den Wind aus den Segeln?

Ja, das hat sich sicher verändert. Früher war der Beaujolais Nouveau etwas ganz Besonderes, heute gibt es den Steirischen Junker oder andere junge Weine, die schon früher auf den Markt kommen. Ich glaube aber nicht, dass der Beaujolais Nouveau dadurch seinen Reiz verloren hat. Er hat Tradition, einen hohen Bekanntheitsgrad und steht für eine gewisse Lebensfreude. Viele Menschen verbinden damit Frankreich, Geselligkeit und das gemeinsame Anstoßen auf den neuen Jahrgang. Es geht also nicht mehr unbedingt darum, wer der Erste ist.