Kaffee-Rekordernte von fast 190 Millionen Sack erwartet, im Regal sinkt der Preis kaum
Weltweit wird so viel Kaffee geerntet wie nie, an der Börse ist Rohkaffee deutlich billiger als vor einem Jahr. Um wie viel der Weltmarktpreis gefallen ist und was davon bisher im österreichischen Supermarkt ankommt.
Kaffee ist am Weltmarkt deutlich billiger geworden. Der Indikatorpreis der Internationalen Kaffeeorganisation ICO lag im Oktober im Schnitt bei 261,26 US-Cent je Pfund, wie aus ihrem Marktbericht für Oktober hervorgeht. Im Oktober 2025 waren es laut ICO-Preisdaten noch 326,38 Cent. Das entspricht einem Minus von rund 20 Prozent.
Im österreichischen Supermarkt ist davon wenig zu spüren. Kaffee war im September laut Statistik Austria um 1,4 Prozent billiger als ein Jahr zuvor, im August lag das Minus ebenfalls bei 1,4 Prozent. Die Inflation insgesamt betrug im September 3,6 Prozent.
Warum so viel Kaffee auf den Markt kommt
Hinter dem Preisrückgang steht vor allem Brasilien. Das US-Landwirtschaftsministerium erwartet in seiner Prognose für das Kaffeejahr 2026/27 eine weltweite Ernte von 189,7 Millionen Sack zu je 60 Kilogramm, das wären um 10,8 Millionen Sack mehr als im Jahr davor und so viel wie nie. Allein Brasilien soll 71,9 Millionen Sack liefern, darunter 47,5 Millionen Sack der Sorte Arabica, ein Plus von 9,5 Millionen. Vietnam, der größte Robusta-Produzent, kommt auf 32,5 Millionen Sack.
Schon das abgelaufene Kaffeejahr brachte laut ICO mehr Kaffee als gebraucht wurde: 183,6 Millionen Sack Produktion standen 180,6 Millionen Sack Verbrauch gegenüber. Die nächste Ernteschätzung aus Washington erscheint am 16. Dezember.
Wo die Preise für Arabica und Robusta stehen
Billiger geworden sind beide großen Sorten, allerdings nicht gleich stark. Die Weltbank bezifferte das Minus im zweiten Quartal 2026 in ihrem Rohstoff-Blog bei Arabica auf 17 Prozent und bei Robusta auf 25 Prozent im Jahresvergleich. Für das ganze Jahr erwartet sie Rückgänge um 14 beziehungsweise 18 Prozent.
Arabica bleibt trotzdem teuer. Kolumbianischer Arabica kostete im Oktober laut ICO im Schnitt 357,85 Cent je Pfund, Robusta 164,19 Cent. Robusta, der vor allem in Espresso-Mischungen und löslichem Kaffee steckt, ist damit weniger als halb so teuer.
Was das für Kundinnen und Kunden heißt
Wer auf deutlich billigeren Kaffee im Regal hofft, braucht Geduld. In Deutschland haben Händler heuer mehrmals die Preise für Eigenmarken gesenkt, Lidl etwa im Mai um 10 bis 50 Cent je Packung und begründete das mit sinkenden Rohstoffpreisen. In Österreich stammt die letzte große Ankündigung aus dem Herbst 2025: Damals machte Lidl Österreich zehn Sorten seiner Eigenmarke um bis zu einen Euro billiger.
Ab 30. Dezember gilt für große und mittlere Unternehmen zudem die EU-Entwaldungsverordnung, die auch Kaffee erfasst. Importeure müssen dann belegen, dass für ihre Bohnen kein Wald gerodet wurde. Wie sich das auf die Preise auswirkt, ist offen.
Quellen
International Coffee Organization: Coffee Market Report October 2026 (November 2026)
U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service: Coffee: World Markets and Trade (Juli 2026)
Statistik Austria: Verbraucherpreisindex September 2026 (16. Oktober 2026)
Weltbank: Beverage prices retreat as supplies recover (7. Juli 2026)
Lidl Österreich: Presseaussendung zu Kaffeepreisen (23. Oktober 2025)