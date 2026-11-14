Kaffee-Rekordernte von fast 190 Millionen Sack erwartet, im Regal sinkt der Preis kaum

Kaffee ist am Weltmarkt deutlich billiger geworden. Der Indikatorpreis der Internationalen Kaffeeorganisation ICO lag im Oktober im Schnitt bei 261,26 US-Cent je Pfund, wie aus ihrem Marktbericht für Oktober hervorgeht. Im Oktober 2025 waren es laut ICO-Preisdaten noch 326,38 Cent. Das entspricht einem Minus von rund 20 Prozent.

Im österreichischen Supermarkt ist davon wenig zu spüren. Kaffee war im September laut Statistik Austria um 1,4 Prozent billiger als ein Jahr zuvor, im August lag das Minus ebenfalls bei 1,4 Prozent. Die Inflation insgesamt betrug im September 3,6 Prozent.