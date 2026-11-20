Das enge Gollradbachtal, das uralte Haus, die urgemütliche Stube, das mit Quellwasser gekühlte Bier – besser geht nicht. Dass hier gejagt wird, ist klar, aber die Strommingers bereiten Wildbret nicht nur köstlich zu, sie verarbeiten es auch zu Würsten, Aufstrichen und Strudel. Ab 28. November 2026 wieder in Betrieb.

Fallenstein 5

8632 Gußwerk

fallensteinergut.at