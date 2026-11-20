Hirsch, Reh und Fasan einmal anders: von alpiner Gourmetküche über Nose-to-tail-Konzepte bis zu überraschenden Neuinterpretationen klassischer Wildgerichte.
Hirschgulasch, Rehrücken und Fasanenbrust gibt es im Spätherbst in Österreichs Gastronomie bald einmal. Es gibt aber auch Lokale, da verlässt man die ausgetretenen Pfade der Wildbret-Zubereitung. Das sind unsere Favoriten.
1. Gasthaus zum Bergmann
Das Gasthaus zum Bergmann ist jahrhundertealt, die Atmosphäre ist beeindruckend. Familie Meier legt hier eine alpine Gourmet-Küche vor, spannend, überraschend, mutig. Das Wild stammt größtenteils aus der eigenen Jagd und spielt hier die Hauptrolle. Großartig! Restaurantbetrieb wieder ab 3. Dezember 2026.
8864 Turrach 3
gasthauszumbergmann.at
2. Zum Gogosch
Seit Anfang des Jahres kocht Peter Zinter, einer der versiertesten Wildbret-Köche des Landes, im jungen Restaurant des Esterházy’schen Bio-Landguts. Das Wild-Angebot reicht vom roh marinierten Hirsch über Wild-Leberkäse bis zum Hirsch-Steak.
Seehof 1
7082 Donnerskirchen
bio-landgut-esterhazy.at/kulinarik
3. Gasthaus Stern
Das Gasthaus Stern ist bekannt als Tempel des Fleischgenusses. Christian Werner zelebriert hier eine faszinierende Nose-to-tail-Küche inklusive „Alpencalamari“ und Schweinohren-Terrine. Und es gibt fast immer Wild: Reh-Rillette auf Sauerteigbrot, Boef Bourgignon vom Hirsch oder Wildhasen-Sugo.
Braunhubergasse 6
1110 Wien
gasthausstern.at
4. Collina am Berg
Vor drei Jahren übernahm Tono Soravia die zum Haselsteiner-Imperium gehörende Edelbrasserie. Im Collina dreht es sich primär um Fische aus eigenen Fanggründen am Millstättersee und um Wild aus eigenen Kärntner Jagden, kreativ und interessant zubereitet.
Spittelberggasse 12
1070 Wien
collina.wien
5. Steirereck Pogusch
Das Wirtshaus Steirereck am Pogusch ist in sehr vieler Hinsicht eine absolute Sensation. Kalter Wildhase mit warmem Herbstgemüse und Hochschwab-Reh mit Ebereschen und Bratkürbis stehen regulär auf der Karte, Tages-Spezialitäten können einem aber etwa auch ein T-Bone-Steak vom Reh bescheren.
8625 Pogusch 25
steirereck.at/pogusch.html
6. Wirtshaus im Demutsgraben
Ein Wirtshaus, in dem die Zeit stehengeblieben scheint. Und Familie Huber pflegt dieses Juwel nicht nur seit 30 Jahren, sondern geht auch jagen. Angeboten wird Wild von Kopf bis Fuß, alias Nose-to-tail, vom Schlögel bis Wildbeutel, geröstete Nierndln oder gefüllte Wammerl.
Niederstrahlbach 36
3910 Zwettl
demutsgraben.at
7. Wirtshaus Grüner Baum
Ein anderes Jagdgebiet, schon voralpin, auch hier jagt der Wirt des 400 Jahre alten Gasthauses Christian Donhauser selbst. Was dann „Roast Reh“, Wildsalami, gebackenes Rehbutterschnitzerl oder „Wilden Wok“ zur Folge hat.
Markt 55
2880 Kirchberg/Wechsel
wirtshaus-gruenerbaum.at
8. Fallensteinergut
Das enge Gollradbachtal, das uralte Haus, die urgemütliche Stube, das mit Quellwasser gekühlte Bier – besser geht nicht. Dass hier gejagt wird, ist klar, aber die Strommingers bereiten Wildbret nicht nur köstlich zu, sie verarbeiten es auch zu Würsten, Aufstrichen und Strudel. Ab 28. November 2026 wieder in Betrieb.
Fallenstein 5
8632 Gußwerk
fallensteinergut.at
9. Weinhaus
Weniger alpin, deshalb aber nicht weniger köstlich: Im Weinhaus am schönsten Flecken des historischen Marktplatzes von Kirchberg steht lokales Wild immer auf der Karte: Etwa Mousse vom Reh oder als confierte Fasanenbrust.
Marktplatz 33
3470 Kirchberg/Wagram
weinhaus-kirchberg.at
10. Am Roan
Und auch Wien hat seine Gebirge, seine Wälder: In der jungen Neuauflage des Häuserl am Roan an der Höhenstraße ist Wildbret ein Fixpunkt, wird aber „modern“ zubereitet. Zum Beispiel als Wildschwein-Frühlingsrollen, Hirsch-Tantan im Salatherz oder Hirsch-Butterschnitzerl.
Höhenstraße/Am Dreimarkstein
1190 Wien
am-roan.at