Ein Drittel weniger Äpfel: Österreichs Obstbauern feiern den Tag des Apfels mit Sorgen
Am zweiten Freitag im November wird in Österreich traditionell der Apfel gefeiert. Heuer fällt die Bilanz mager aus: Hitze und Trockenheit haben die Ernte einbrechen lassen. Warum die Branche trotzdem keine Versorgungslücke sieht und was die Bäuerinnen und Bauern fordern.
Rund 130.000 Tonnen Äpfel ernten Österreichs Obstbäuerinnen und Obstbauern heuer, etwa 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Das schätzen die Landwirtschaftskammer Österreich und der Branchenverband ÖBOG. Hitze und Trockenheit im Sommer haben vor allem die frühen Sorten wie Gala, Elstar und Arlet getroffen, späte Sorten erholten sich nach den Regenfällen im September etwas.
Zum Vergleich: 2025 holten die Erwerbsobstanlagen laut Statistik Austria 192.600 Tonnen Äpfel von den Bäumen, 85 Prozent mehr als 2024. Die endgültigen Zahlen für 2026 legt Statistik Austria am 27. November vor. Der Tag des Apfels wird seit 1973 jedes Jahr am zweiten Freitag im November begangen, heuer also am 13. November.
Warum die Steiermark besonders betroffen ist
Am stärksten spürt die Steiermark die Dürre. Auf das Bundesland entfallen 76 Prozent der heimischen Apfelfläche, knapp 900 Betriebe bewirtschaften dort 4.600 Hektar. Die Landwirtschaftskammer erwartete schon zum Erntestart im August nur 90.000 Tonnen, nach 138.000 Tonnen im Vorjahr. Im Juli und August fielen nach Angaben der Kammer nur 38 Liter Regen pro Quadratmeter statt der üblichen 230 Liter.
„Die heurige Extremdürre zeigt, dass Risikoversicherung und Kulturschutz erforderlich sind“, sagte Manfred Kohlfürst, Obmann der steirischen Obstbauern und Präsident des Bundes-Obstbauverbandes. Etwa 30 Prozent der steirischen Apfelfläche können bewässert werden. Das hat laut Landwirtschaftskammer Steiermark rund ein Drittel der Ernte gerettet, etwa 30.000 Tonnen. Seit 2023 wurden 550 Hektar Obstfläche neu mit Bewässerung ausgestattet, um rund 20 Millionen Euro.
Was die Obstbauern jetzt fordern
Die Probleme reichen über ein schlechtes Jahr hinaus. In den vergangenen zwölf Jahren konnten wegen des Klimawandels nur drei Normalernten eingebracht werden, rechnet die Landwirtschaftskammer Burgenland vor. Dort ist die Zahl der Apfelbäume seit 2017 um 31,5 Prozent zurückgegangen. Der Selbstversorgungsgrad Österreichs bei Obst ist laut Kammer auf 38 Prozent gesunken.
Die Bäuerinnen und Bauern fordern deshalb Förderungen für Frostschutz und Bewässerung, praxistaugliche Regeln beim Pflanzenschutz und eine einfachere Beschäftigung von Saisonarbeitskräften. Dazu kommt eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Lebensmitteln und in der Gemeinschaftsverpflegung, also etwa in Kantinen und Spitälern. Beim Empfang zum Tag des Apfels in Graz sagte Landeshauptmann Mario Kunasek laut Land Steiermark: „Der steirische Obstbau steht für höchste Qualität, regionale Wertschöpfung und gelebte bäuerliche Tradition.“
Was das für Konsumentinnen und Konsumenten heißt
Trotz der kleinen Ernte rechnet die Branche nicht mit leeren Regalen. „Mit der erwarteten Erntemenge von 90.000 Tonnen können wir die Versorgung in Österreich sichern“, sagte der steirische Kammerpräsident Andreas Steinegger zum Erntestart. Die AMA weist allerdings darauf hin, dass der Importbedarf steigen könnte, zudem fielen die Früchte heuer kleiner aus. Äpfel machen rund 80 Prozent der heimischen Obstproduktion aus Erwerbsanlagen aus.
Vergleichsweise gute Preise hätten die geringeren Mengen zumindest teilweise abgefedert, sagte Kohlfürst im Oktober. Pro Kopf verzehren die Menschen in Österreich jährlich rund 17 bis 18 Kilogramm Äpfel, Saft und Apfelmus eingerechnet.
Quellen
Landwirtschaftskammer Österreich und ÖBOG: Hitze und Trockenheit verursachten deutliche Einbußen bei Obst und Gemüse (16. Oktober 2026)
Landwirtschaftskammer Steiermark: Erntestart steirische Äpfel: Obstbauern bangen um ihre Ernte (13. August 2026)
Landwirtschaftskammer Steiermark: Ernte 2026: Dürre und Hitze hinterlassen tiefe Spuren (29. Oktober 2026)
AMA: Trockenheit begrenzt heimische Obst- und Gemüseernte (28. August 2026)
Land Steiermark: Steirischer Obstbau steht für höchste Qualität, regionale Wertschöpfung und gelebte bäuerliche Tradition (12. November 2026)
Weitere Quelle: Landwirtschaftskammer Burgenland via BKF TV, Tag des Apfels: Obstbau steht unter massivem Druck (12. November 2026)