Ein Drittel weniger Äpfel: Österreichs Obstbauern feiern den Tag des Apfels mit Sorgen

Rund 130.000 Tonnen Äpfel ernten Österreichs Obstbäuerinnen und Obstbauern heuer, etwa 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Das schätzen die Landwirtschaftskammer Österreich und der Branchenverband ÖBOG. Hitze und Trockenheit im Sommer haben vor allem die frühen Sorten wie Gala, Elstar und Arlet getroffen, späte Sorten erholten sich nach den Regenfällen im September etwas.

Zum Vergleich: 2025 holten die Erwerbsobstanlagen laut Statistik Austria 192.600 Tonnen Äpfel von den Bäumen, 85 Prozent mehr als 2024. Die endgültigen Zahlen für 2026 legt Statistik Austria am 27. November vor. Der Tag des Apfels wird seit 1973 jedes Jahr am zweiten Freitag im November begangen, heuer also am 13. November.